Marc Cain-oprichter wijst opvolger(s) aan: Bedrijf gaat naar medewerkers

Helmut Schlotterer, de oprichter, eigenaar en CEO van modebedrijf Marc Cain, heeft een opvolgingsplan aangekondigd. Door middel van het overdragen van het bedrijf aan de Helmut Schlotterer Foundation komt het bedrijf in handen van de medewerkers. Deze foundation is namelijk een stichting voor de medewerkers, zo blijkt uit een bericht op LinkedIn.

De stichting wordt geleid door een raad die bestaat uit alle actieve managers van het bedrijf. “Het feit dat Marc Cain wordt overgedragen naar de juiste handen, is belangrijker voor mij dan wat dan ook,” aldus Schlotterer in het bericht. “Het bedrijf verkopen was nooit een optie en aangezien mijn vrouw en ik geen kinderen hebben, heb ik besloten een stichting op te zetten om het bedrijf voort te zetten. “Het idee van een stichting voor medewerkers is nieuw en is nog nooit gebeurd in deze vorm. Ik ben ervan overtuigd dat dit de juiste manier is om Marc Cain voort te zetten. Een belangrijk aspect hiervan is het verzekeren van de productielocatie hier in Duitsland, in Bodelshausen.”

Helmut Schlotterer richtte het merk Marc Cain in 1873 op in Italië. Het merk startte als een tricotmerk, maar het merk is verder ontwikkeld tot een volledig lifestyle merk in het premiumsegment voor damesmode.