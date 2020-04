Marc O’Polo kondigt opvolgingsplan aan: Maximilian Böck wordt nieuwe CEO

Marc O’Polo AG bereidt zich voor op een wisseling van de wacht. Dinsdag meldde het bedrijf in een persbericht dat CEO Dieter Holzer zijn post volgend jaar zal neerleggen en toe zal treden tot de Raad van Toezicht. Zijn opvolger is al gevonden: Maximilian Böck, die op dit moment Retail Director is bij het merk, zal op 1 juni 2021 de functie van CEO overnemen.

Op 1 juni dit jaar zal Böck - de zoon van Werner Böck, meerderheidseigenaar van het bedrijf en voorzitter van de Raad van Toezicht - toetreden tot het bestuur van de onderneming. Als Chief Retail Officer (CRO) zal hij verantwoordelijk zijn voor “alle business-to-consumer-kanalen, inclusief e-commerce”. Daarnaast neemt hij de functie van co-CEO over. Aan de zijde van Holzer zal Böck “de strategische medeverantwoordelijkheid op zich moeten nemen en zich de komende twaalf maanden vertrouwd moeten maken met de rol van CEO”, zo is in het persbericht te lezen.

“Ik kijk ernaar uit om Maximilian Böck te begeleiden bij de voorbereiding op de rol van CEO. De verandering geeft me de tijd om me meer te concentreren op mijn privé-verplichtingen. Als lid van de Raad van Toezicht van de AG blijf ik nauw en graag verbonden aan het bedrijf”, aldus Holzer in het persbericht.

Voorzitter van de Raad van Toezicht Werner Böck benadrukt dat het nu aangekondigde opvolgingsplan de continuïteit in het bedrijfsmanagement waarborgt: "Met Maximilian hebben we een persoonlijkheid die de toekomstige en momenteel succesvolle ontwikkeling van de onderneming kan verzekeren", verklaart hij in het persbericht. “We laten de coronacrisis achter ons en kijken moedig en vol vertrouwen naar de toekomst. We zijn blij dat Dieter Holzer ons ook in de toekomst zal blijven vergezellen in de Raad van Toezicht."

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking vanuit het Duits: Nora Veerman.

