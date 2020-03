Marcha Hüskes, Iris Maree en Mélanie Pigeaud lanceren high-end modeplatform

Ontwerpers Marcha Hüskes, Iris Maree en Mélanie Pigeaud lanceren samen The Norm. The Norm is een platform voor high-end modemerken die op een zo verantwoord mogelijke manier ontwerpen en produceren, aldus een persbericht.

“De missie van de designers is om de klant die gewend is high-end fashion, beauty en lifestyle producten te kopen een verantwoord alternatief aan te bieden. Geen green washing of andere marketing poespas, maar een kwalitatieve oplossing.” The Norm moet verantwoorde merken samenbrengen die ‘vanuit hun passie en expertise kwaliteit nastreven met respect voor mens, dier en natuur’.

Op korte termijn moet de webwinkel van The Norm openen.