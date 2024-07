Marcolin noteert winststijging en omzetdaling tijdens licentie-uitbreiding

Het Italiaanse brillenbedrijf Marcolin Group heeft zijn financiële resultaten van het eerste half jaar bekendgemaakt. Hoewel het bedrijf een daling in omzet heeft genoteerd, is er een groei in winst.

Marcolin meldt een omzet van 297,6 miljoen euro, een daling van 3,6 procent vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Daarnaast bedraagt de winst van de groep 52,7 miljoen euro, een stijging van 2,9 procent in vergelijking met het eerste halfjaar van 2023.

Marcolin breidt licentieportfolio uit

Marcolin kondigt nieuwe licentieovereenkomsten aan met Zegna, MAX&Co, GCDS en Skechers. Eerder kondigde Marcolin een exclusieve samenwerking aan met luxe schoenmaker Christian Louboutin.

Het portfolio van Marcolin bestaat uit huismerken (Web Eyewear, ic! berlin) als licentiemerken Zegna, Tom Ford, Guess, Adidas Sport, Adidas Originals, Christian Louboutin, Max Mara, GCDS, MAX&Co, MCM, Tod's, Pucci, BMW, K-Way, Kenneth Cole, Timberland, Gant, Harley-Davidson, Marciano en Skechers.

Het bedrijf distribueert zijn producten in meer dan 125 landen. In 2023 had Marcolin Group ongeveer 2.000 werknemers en een netto-omzet van 558,3 miljoen euro.