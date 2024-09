Marcolin verkrijgt een brillenlicentie van Abercrombie & Fitch

De Italiaanse brillenfabrikant Marcolin SpA en het Amerikaanse modeconcern Abercrombie & Fitch Co. hebben een nieuw licentiepartnerschap aangekondigd.

Als onderdeel van de overeenkomst zal Marcolin de brillencollecties van de merken Abercrombie, Abercrombie Kids en Hollister ontwikkelen, produceren en distribueren, zo melden beide bedrijven in een gezamenlijke verklaring. De eerste zonnebrillen en brilmonturen die uit de samenwerking voortkomen, zullen begin volgend jaar worden gepresenteerd en zullen in het seizoen lente-zomer 2025 in de verkoop gaan.

Fabrizio Curci, CEO en General Manager van de Marcolin Group, prees de samenwerking. “We zijn erg blij om Abercrombie & Fitch Co. te verwelkomen in ons portfolio”, deelt hij in een verklaring. “Dit nieuwe partnerschap zal onze groei stimuleren door onze aanwezigheid in het lifestylesegment voor een jonger publiek te versterken, in lijn met onze langetermijnstrategie.”

De Marcolin Group is eigenaar van de eigen merken Web Eyewear en Ic! Berlijn. De groep produceert onder licentie ook de brillencollecties van bekende mode- en schoenenleveranciers zoals Tom Ford, Max Mara, Adidas, Zegna, Pucci, Christian Louboutin en Skechers.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.DE. Vertaald en geredigeerd door Susan Zijp.