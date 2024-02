Marimekko groeit operationele winst in 2023, omzet wordt gedreven door internationale verkopen

Marimekko weet haar omzet met 5 procent te groeien tot 50,6 miljoen euro. De omzet wordt gestuwd door de internationale verkoop en de positieve ontwikkeling van de Finse retail, zo blijkt uit het financiële verslag. Nu het laatste kwartaal erop zit, kan alles bij elkaar worden opgeteld en komt de jaaromzet neer op 174,1 miljoen euro.

Wie in de cijfers duikt, ziet dat de internationale omzet in 2023 het hardst groeit (10 procent). Dit is voornamelijk te danken aan de positieve wholesale activiteiten in Azië-Pacific en Noord-Amerika. In thuismarkt Finland groeiden de verkopen met twee procent.

Als het op winsten aankomt, bedraagt de operationele winst 8,1 miljoen euro en staat deze gelijk aan een groei van 19 procent in het laatste kwartaal. In het gehele boekjaar behaalt Marimekko een operationele winst van 31,4 miljoen euro. Deze winst ligt vier procent boven het niveau van een jaar eerder.

Marimekko verwacht voor het jaar 2024 dat de netto-omzet groeit. Een indicatie van de verwachte groei wordt niet in het verslag bekendgemaakt. Wel meldt het bedrijf dat het de vergelijkbare operationele winstmarge schat tussen de 16 en 19 procent, vergeleken met 18,4 procent in 2023.

Tiina Alahuhta-Kasko, voorzitter en CEO van Marimekko, voegt daar nog aan toe: “De onzekerheden in verband met de ontwikkeling van de wereldeconomie, zoals geopolitieke spanningen en hun impact op de algemene economische situatie en de algemene kosteninflatie beïnvloeden het consumentenvertrouwen, de koopkracht en het koopgedrag en kunnen bijgevolg een impact hebben op de activiteiten van Marimekko in 2024, vooral op de belangrijke binnenlandse markt van Finland. Verschillende uitzonderlijke situaties, zoals de oorlog van Rusland in Oekraïne en distributie problemen op de Rode Zee, kunnen zelfs aanzienlijke verstoringen veroorzaken in de productie- en logistieke ketens en zo een negatieve impact hebben op de verkoop, winstgevendheid en kasstroom van het bedrijf.”

Alahuhta-Kasko verwacht dat de verkoop in Finland in 2024 wordt beïnvloed door bovengenoemde factoren, maar dat de netto-omzet ongeveer op het niveau van 2023 zal blijven liggen. Voor de internationale verkopen wordt daarentegen een groei verwacht. Marimekko zal zich dan ook richten op de belangrijkste geografische gebieden om deze groei te realiseren, zo staat in het rapport. Het doel daarbij is om ongeveer 10 tot 15 nieuwe Marimekko-winkels en shop-in-shops te openen, waarvan de meest geplande openingen in Azië plaatsvinden.