Marimekko lanceert tweedehands en vintage platform

Fins modemerk Marimekko lanceert een platform voor tweedehands en vintage stukken van het merk. Het platform krijgt de naam Marimekko Pre-loved en zal op 25 augustus van start gaan, zo is te lezen op de website van het merk.

In de eerste fase zal de marktplaats alleen beschikbaar zijn in het thuisland Finland, maar het merk plant om het platform uit te rollen naar andere markten in de nabije toekomst. "Het is tijd om de vreugde door te geven en jouw Marimekko items een tweede leven te geven. En het is tijd om spannende ontwerpen te ontdekken van een altijd groeiende selectie van pre-loved Marimekko pareltjes," aldus het bericht.

Marimekko is opgericht in 1951 en staat bekend om de uitgesproken en kleurrijke prints. Het bedrijf heeft wereldwijd ruim 150 eigen winkels en het is online actief in 35 landen.