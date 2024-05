Marimekko zet groei voort in eerste kwartaal 2024

Marimekko weet haar succes van boekjaar 2023 door te trekken naar het volgende jaar. Het Finse modelabel groeit in het eerste kwartaal van 2024 haar omzet én de winst, zo blijkt uit de kwartaalupdate van het bedrijf. De groei van het bedrijf wordt voornamelijk aangedreven door stijgende wholesale-verkopen en goede prestaties op de internationale afzetmarkt.

Marimekko’s omzet stijgt met zeven procent naar 37,3 miljoen euro. Daarbij wordt de groei vooral aangedreven door stijgende wholesale-verkopen in Finland die worden veroorzaakt door eenmalige promotionele leveringen, zo staat in de financiële update. Ook de internationale verkopen hebben positieve effecten op de omzet - deze groeit met zes procent door goede prestaties in Azië-Pacific en Noord-Amerika. De verkopen in Finland stijgen in totaal met acht procent.

Niet alleen de omzet zit in de lift, ook het operationele resultaat verbetert opnieuw. Het Finse modelabel weet 22 procent meer winst te boeken in het eerste kwartaal. In bedragen komt de winst neer op 5,1 miljoen euro. De operationele winststijging werd gestimuleerd door een hogere netto-omzet en een verbeterde relatieve verkoopmarge. De stijgende kosten remden de groei daarentegen af. Zo namen de personeels- en marketingkosten bijvoorbeeld toe door algemene loonsverhogingen en de geplande investeringen voor Marimekko’s zestigste verjaardag die dit jaar wordt gevierd.

Vooruitkijkend op het jaar verwacht het Finse modelabel dat de onzekerheden wat betreft de ontwikkelingen van de wereldwijde economie zullen aanhouden. Dit zal volgens Marimekko vooral effect hebben op zijn thuismarkt. Cijfers over verwachte omzetten deelt het bedrijf niet. Wel meldt het bedrijf dat de vergelijkbare operationele winstmarge wordt geschat tussen de 16 en 19 procent, vergeleken met 18,4 procent in 2023. Deze verwachting blijft sinds de bekendmaking van de FY23-cijfers ongewijzigd.