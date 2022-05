Mark Zuckerberg ontmoet Italiaanse mode-elite om volgende generatie smart wearables te bespreken

Mark Zuckerberg, de CEO van Meta, is bezig met een charmeoffensief. Hij ontmoet de belangrijkste modeprofessionals van Milaan om de volgende generatie smart wearables te bespreken, waarmee je een interactie kunt hebben met de virtuele wereld.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, WhatsApp en Instagram, investeert momenteel veel in de toekomst van draagbare technologie. Vorig jaar lanceerde Meta samen met Ray Ban een reeks ‘slimme brillen’ in de iconische stijl van de zonnebrillen van Ray Ban, met een camera, audio en de nieuwste technologie van Meta.

Meta-Porter

Zuckerberg had afgelopen vrijdag in Milaan een ontmoeting met Yoox-oprichter Federico Marchetti, die als caption op Instagram plaatste: "Meta-Porter in Milaan". Hiermee verwees hij naar Net-a-Porter, de online luxe retailer waar Marchetti eerder CEO was. Op de foto waren verschillende Italiaanse mode CEO's, oprichters en markleiders aanwezig, waaronder Prada's Lorenzo Bertelli, Diesel en OTB oprichter Renzo Rosso, Geoffroy Lefebvre, de huidige CEO van Net-a-Porter, Marco Gobbetti van Ferragamo en Brunello Cucinelli.

Zuckerberg ontmoette er ook Leonardo Del Vecchio, de president van de brillengigant EssilorLuxottica, en postte op Instagram: "Het is geweldig om terug te zijn in Milaan om de plannen voor de nieuwe smart glasses te bespreken met Leonardo Del Vecchio en het EssilorLuxottica-team. Hier gebruikt Leonardo een prototype van onze EMG-armband met een neurale interface waarmee je uiteindelijk de bril en andere apparaten kunt bedienen".

Hoewel Zuckerberg niet heeft gezegd waarom hij een ontmoeting had met Italiaanse mode-executives, is de ontwikkeling van Web3, de metaverse en het lanceren van producten voor het virtuele landschap een belangrijke prioriteit voor de toekomst en de winststrategie van het bedrijf.

Meta verklaarde vorig jaar dat de metaverse niet door één bedrijf zal worden gebouwd en dat Italiaanse modebedrijven nu al gebruikmaken van "nieuwe technologieën zoals augmented en virtual reality" om hun producten te verkopen. "We zijn enthousiast om meer samen te werken met Italiaanse partners om deze visie van de metaverse tot leven te brengen."

