Marks & Spencer reageert op schrappen banen hoofdkantoor in Londen

De Britse warenhuisketen Marks & Spencer wil naar verluidt honderden banen schrappen op het Londense hoofdkantoor. Althans, dat meldden bronnen aan The Sky News. De warenhuisketen reageert nu dat het genoemde aantal niet klopt.

“Het klopt niet dat er honderden banen worden geschrapt. Zoals eerder in oktober gemeld, hebben we gezegd dat het huurcontract van ons kantoor in Londen in 2028 afloopt. Dan is het een verstandig moment om na te denken over de hoeveelheid ruimte die we in Londen versus elders hebben”, aldus het statement.

In 2020 maakte Marks & Spencer grootschalige ontslagen bekend. Het bedrijf schrapte in augustus 2020 zo’n 7.000 banen. Daarvoor schrapte het ook al bijna duizend banen. De ontslagen waren onderdeel van een meer ‘gestroomlijnde’ bedrijfsvoering en actieve kostenbeperking die het bedrijf wil doorvoeren.