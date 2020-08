Britse ontslaggolf duurt voort, Marks & Spencer schrapt 7.000 banen

Bij de Britse warenhuisketen Marks & Spencer gaan de komende drie maanden nog eens 7.000 ontslagen vallen. De ontslagen zullen vooral vallen in het centrale support centre, regionaal management, en in de Britse winkels van het bedrijf, zo laat Marks & Spencer in een persbericht weten.

De ontslagen zijn onderdeel van een meer ‘gestroomlijnde’ bedrijfsvoering en actieve kostenbeperking die het bedrijf wil doorvoeren. Hoewel het bedrijf beter presteert dan voorspeld, blijft er een ‘substantiele onzekerheid’ over de marktsituatie en de duur van de coronamaatregelen als gevolg van de pandemie, stelt Marks & Spencer. Het is om die reden dat het bedrijf voor een voorzichtige aanpak kiest. Volgens Marks & Spencer zal een groot deel van de 7.000 ontslagen de vorm krijgen van vrijwillige ontslagen of vervroegde pensioenen. Het bedrijf zegt hierover inmiddels met zijn personeel in conclaaf te zijn.

De totale omzet van Marks & Spencer lag in de 13 weken voorafgaand aan 8 augustus gemiddeld 13,2 procent lager dan in dezelfde weken een jaar eerder, zo is in het persbericht te lezen. Vooral op het gebied van kleding- en interieurproducten daalde de omzet, met 38,5 procent. Online deed Marks & Spencer het wel goed: hier groeide de omzet van kleding- en interieurproducten met 42,2 procent, en die van voedsel met 46,9 procent.

Grootschalige ontslagen in Groot-Brittannië houden aan

In juli kondigde Marks & Spencer ook al grootschalige ontslagen aan: destijds liet het weten 950 banen te zullen schrappen met de bedoeling het retailmanagement af te slanken. Er gaan de laatste maanden bij grote Britse modebedrijven opvallend veel banen verloren. Ook bij Ted Baker, Mulberry, Harrods en Selfridges werden werknemers naar huis gestuurd. Bij het Belgische Bristol en het Nederlandse Wehkamp staan eveneens banen op de tocht.