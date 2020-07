Ontslaggolf bij modebedrijven Groot-Brittannië, Marks & Spencer schrapt 950 banen

Binnen Britse retailers lijkt een ware ontslaggolf aan de gang te zijn. In een persbericht kondigt warenhuisketen Marks & Spencer vandaag aan bijna duizend banen te zullen schrappen, als onderdeel van een transformatie in de structuur van het retailmanagement. Bij warenhuisketen Harvey Nichols staan de komende maanden eveneens banen op de tocht, zo liet CEO Manju Malhotra werknemers in een e-mail weten. Ook bij Ted Baker, Harrods , John Lewis en Mulberry werden de afgelopen maanden grootschalige ontslagen aangekondigd. Meerdere bedrijven noemen de financiële tegenslagen die de coronapandemie met zich meebrengt als oorzaak voor de ontslagen.

Marks & Spencer presenteerde in mei, tegen de achtergrond van de coronacrisis, een transformatiestrategie onder de noemer ‘Never the Same Again’. Deel van die strategie is het afslanken van het retailmanagement, dat zo efficiënter en meer klantgericht moet worden, zo is in het persbericht te lezen. Dat heeft gevolgen voor 950 werknemers in verschillende delen van het bedrijf, waaronder winkelmanagement. Het bedrijf telt in totaal circa 78.000 werknemers in 39 landen wereldwijd. In welke landen de ontslagen zullen vallen, staat niet in het persbericht vermeld.

Harvey Nichols voorziet dat als gevolg van de coronapandemie ‘mogelijk op alle locaties personeel zal worden ontslagen’, zo is te lezen in de e-mail van CEO Malhotra, in handen van The Sunday Times. De pandemie zou ‘de vorm van het bedrijf veranderen’, aldus Malhotra. Harvey Nichols heeft op dit moment 1500 werknemers in dienst.

Modebedrijf Ted Baker verkondigde vanochtend circa vijfhonderd banen te zullen schrappen als deel van een transformatieplan. Bij warenhuisketen Harrods vallen er ongeveer zevenhonderd ontslagen als gevolg van dalende omzetcijfers. Luxemerk Mulberry verkondigde in juni om dezelfde reden een kwart van zijn werknemers te laten gaan. Warenhuisketen John Lewis sluit permanent acht winkels in Groot-Brittannië, waardoor 1300 werknemers hun baan riskeren.