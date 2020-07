Ted Baker schrapt ruim vijfhonderd banen

Modebedrijf Ted Baker Plc moet ruim vijfhonderd werknemers laten gaan, ongeveer een kwart van zijn totale personeelsbestand in Groot-Brittannië. Dat melden internationale media, waaronder The Guardian en The Sunday Times, op basis van correspondentie met het bedrijf. Ted Baker Plc hoopt hiermee zes miljoen pond (omgerekend 6,6 miljoen euro) te besparen voor het eind van 2020.

Ongeveer tweehonderd functies gaan verloren op het hoofdkantoor van het merk, zo is in de Sunday Times te lezen. De overige ontslagen zullen vallen in Ted Baker-winkels. Het merk heeft op dit moment 46 boetieks in Groot-Brittannië en Europa. Ted Baker Plc zegt in overleg te zijn met de betrokken werknemers.

De ontslagen maken deel uit van het transformatieplan dat Ted Baker Plc begin juni presenteerde, zo bevestigt een woordvoerder van Ted Baker Plc tegenover The Guardian. Dat transformatieplan moet het bedrijf uit de rode cijfers helpen. De omzet van het bedrijf daalde in het meest recente boekjaar met 1,4 procent.