Ted Baker schrapt ruim honderd banen op het hoofdkantoor

In een poging om onderprestaties aan te pakken en de kostenefficiëntie te verbeteren, heeft Ted Baker Plc vanochtend in een persbericht aangekondigd 102 banen op het hoofdkantoor in Londen te schrappen. Het bedrijf kampt al enige tijd met zwakke prestaties, waaronder een recent verlies van 3,03 miljoen euro.

Verder verwijdert Ted Baker 58 vacatures die momenteel openstaan voor functies op het hoofdkantoor.

Naar eigen zeggen snijdt het modebedrijf in de hoofdkantoor-banen om de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe managementstructuur. Onlangs werd de directie geherstructureerd, waarbij het aantal directieleden werd teruggebracht van dertien naar negen.

Met het schrappen van de banen bespaart Ted Baker naar verwachting 5 miljoen pond (5,94 miljoen euro) in het huidige boekjaar. “2019 was een zeer uitdagend jaar voor Ted Baker, maar ik heb vertrouwen in de toekomstige groeivooruitzichten van de groep,” verklaart CEO Rachel Osborne in het bericht. “De strategische prioriteiten die we vandaag aankondigen, zullen het Ted Baker-merk nieuw leven inblazen en het aanbod verbeteren, wat zorgt voor het langetermijnsucces van het bedrijf,” aldus Osborne.

Naast het inkrimpen van het personeelsbestand op het hoofdkantoor, is het bedrijf ook van plan zich te richten op het uitbreiden van het assortiment, het verbeteren van de e-commerce activiteiten en klantenrelaties, en het optimaliseren van de kanalen.

