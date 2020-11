Markt voor luxegoederen al met 23 procent gekrompen in 2020

Waar de luxe industrie jaar na jaar enorme omzetten behaalde heeft ook deze markt nu last van de coronacrisis. De markt is in 2020 tot nu toe al gekrompen met 23 procent. De markt heeft nu een grootte van 217 miljard euro. Het betekent dat de markt naar het niveau van zes jaar geleden is geslonken, zo blijkt uit onderzoek van consultancy bureau Bain & Company.

Volgens Bain & Company is het de grootste daling die de luxegoederen markt heeft gekend. Wie zich veel verdiept in de financiële resultaten van luxe modebedrijven weet dat de afgelopen kwartalen de omzetten flink zijn gedaald in vergelijking met 2019. Zo kwam bijvoorbeeld de omzet van modegroep LVMH in het eerste halfjaar van het boekjaar 26,7 procent lager uit. Capri Holdings Limited, het moederbedrijf van Michael Kors, Versace en Jimmy Choo had te maken met een omzetdaling van 66,8 procent in het eerste financiële kwartaal. Een overeenkomst tussen de dalingen bij deze modehuizen? Ze wijzen naar het ontbreken van de toeristen die vaak een aankoop doen bij de fysieke winkels. Er vond een verschuiving plaats in het koopgedrag, van offline naar online.

Het herstel van de luxegoederen markt laat nog even op zich wachten aldus het onderzoek van Bain & Company. Naar verwachting behaalt de markt pas eind 2022, begin 2023 het niveau waar de markt in 2019 op zat.