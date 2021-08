Martina Brown, topvrouw bij Schiesser: "Houd van wat je doet en houd vast aan je passie"

Martina Brown is Vice President Brand bij Schiesser AG, verantwoordelijk voor de afdelingen Brand en communicatie bij het Duitse lingeriebedrijf dat in 1875 werd opgericht. Gedurende haar hele carrière, met een korte tussenpauze bij Villeroy & Boch, heeft ze gewerkt in de lingerie-industrie: bij Falke, Wolford en Aubade. In een gesprek met FashionUnited vertelt ze wat er de afgelopen jaren en decennia in de sector is veranderd en wat ze zoekt in sollicitanten.

Mevrouw Brown, hoe is het als vrouw in een leidinggevende functie in uw branche?

“Bij Schiesser bestaat de raad van bestuur uit tien leden, die allemaal de titel van vice-president hebben, elk in hun eigen divisie, en zeven van hen zijn vrouwen. Ik vind dat een geweldig quotum. Gedurende mijn hele carrière in de lingerie-industrie is er altijd een hoog percentage vrouwen geweest.”

Is het in de mode-industrie niet vaak zo dat het percentage vrouwen over het algemeen hoog is, maar dat het management dan voornamelijk uit mannen bestaat? Denk aan Victoria's Secret, een prominent worst case scenario van de afgelopen jaren.

“Ja, het klopt dat dat vaak het geval is. En ik denk dat de #MeToo-beweging die structuren aan het wankelen heeft gebracht. Ik ben echter van mening dat je het in het juiste perspectief moet plaatsen: de vrouwenbeweging in Europa en de Verenigde Staten is ongeveer 200 jaar oud. Dus enerzijds is er sindsdien veel gebeurd en anderzijds is er nog een lange weg te gaan.”

Dat is de socioloog in u die aan het woord is, nietwaar?

“Ja, dat klopt. Ik heb politieke en culturele wetenschappen, sociologie en Franse literatuur gestudeerd in Tübingen, Parijs en Brugge, maar daarnaast heb ik altijd in de textielsector gewerkt. Na mijn studies heb ik nagedacht over het beroep dat ik wilde uitvoeren en het was me snel duidelijk dat het marketing zou worden - ik ben gefascineerd door het analyseren van het gedrag van mensen, of het nu gaat om de politieke partij waarop ze stemmen, of het ondergoed dat ze kiezen. Ook mijn kennis van de Franse taal is altijd een nuttige vaardigheid geweest in deze business. Bij Falke had ik het geluk te worden aangenomen door een ruimdenkende HR-manager, die me een kans gaf ook al had ik geen marketing- of modeachtergrond.”

Beeld: Schiesser x Noah Becker SS22

Carrièreswitches zijn in Duitsland nog steeds tamelijk zeldzaam, niet waar?

”Ja, helaas wel. Een mentor die in je gelooft is zo belangrijk. Ik heb altijd geprobeerd de deur open te houden voor mensen met andere ervaringen en gesprekken te voeren met mensen die uit heel andere vakgebieden komen - als de openstaande functie dat toelaat, natuurlijk. Maar vooral in het marketingvak zie ik zij-instromers als een absolute verrijking.”

Uw carrière was sterk gericht op lingerie en ondergoed. Hoe is de branche veranderd sinds u daar begon?

“Sinds ik in de sector werkzaam ben, zijn de innovatiecycli ongelooflijk versneld. Aan de productkant is de laatste generatie enorm veel veranderd, of het nu gaat om onzichtbare en naadloze producten of de ontwikkeling op het gebied van stoffen of duurzaamheid. Het bewustzijn over hoe om te gaan met het milieu en zijn hulpbronnen is ook volledig veranderd.”

”En aan de consumentenkant is de verhouding van vrouwen tot hun lichaam veranderd. Lichaamspositiviteit, de beeldtaal. Vrouwen willen van zichzelf houden en verouderde stereotypen overboord gooien. Discriminatie van welke groep dan ook wordt steeds minder geaccepteerd. Ik zie dat als een zeer positieve ontwikkeling.”

U bent nog geen jaar werkzaam bij Schiesser. Welke veranderingen wilt u in uw Brand divisie doorvoeren?

“Mijn doel is om nieuwe doelgroepen voor Schiesser aan te boren op basis van het historische erfgoed en de traditie van het merk. We hebben een trouwe aanhang in de Baby Boomer generatie en tot op zekere hoogte Gen X, die de kwaliteit van onze producten waarderen. Met de nieuwe start na de lockdown, met de komst van de lente/zomercollectie 2022, komt ook een nieuw thema dat vreugde, zorgeloosheid en purisme viert. Hiervoor zijn we een samenwerking aangegaan met Noah Becker, die millennials en Gen Z moet aanspreken. Tegelijkertijd blijft Schiesser trouw aan haar kernwaarden zoals duurzaamheid, kwaliteit en betrouwbaarheid.”

Beeld: Schiesser x Noah Becker SS22

Vind u zichzelf mentor voor andere vrouwen? Hoe moedigt u hen aan?

“Ik probeer beschikbaar te zijn voor mijn teams om alles te delen. Ik neem feedbacksessies heel serieus en probeer de tijd te nemen en mijn eigen ervaring en kennis te delen. Als je in mensen gelooft en ze waardeert, kun je zien hoe ze zich in een geweldige richting ontwikkelen - vooral als je ze aanmoedigt, vertrouwen geeft en perspectief biedt.”

Wat is uw advies voor net-afgestudeerden die graag uw werk zouden willen doen?

“De essentie van wat ik jongere mensen zou willen meegeven is: houd van wat je doet en houd vast aan je passie!”

In augustus focust FashionUnited op het thema werken in de mode. Voor alle Work in fashion reads, klik hier

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.