Matches schrapt naar verluidt 273 banen

De luxe e-tailer Matches - voorheen Matchesfashion - schrapt naar verluidt 273 banen nadat het herstructureringsbedrijf Teneo werd aangesteld om toezicht te houden op het administratieproces.

Volgens Drapers, die het nieuws in eerste instantie meldde, zijn functies op het gebied van inkoop, communicatie, analyse en marketing de gevolgen van de verhuizing.

Volgens de media kwam de beslissing een dag nadat Teneo was aangesteld als beheerder, een stap die werd uitgevoerd door de nieuwe eigenaar van Matches, Frasers Group.

In een verklaring aan Drapers zei Benji Dymant, de joint administrator bij Teneo: "Net als veel andere retailers in luxe mode, heeft Matchesfashion het afgelopen jaar een scherpe daling in de vraag ervaren als gevolg van de druk op discretionaire uitgaven, die het gevolg is van de hoge inflatie en de macro-economische omgeving met hoge rentes."

"Sinds de overname van Matchesfashion door Frasers in december 2023 en een kapitaalinjectie, is de handel verder verslechterd, waardoor de financieringsbehoefte van het bedrijf is toegenomen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de bestuurders de moeilijke beslissing hebben genomen om het bedrijf onder bewind te plaatsen."

Daarnaast merkte Frasers op dat Matches "consequent haar bedrijfsdoelstellingen niet had gehaald en (...) materiële verliezen bleef maken".

Frasers heeft Matches in een deal van 52 miljoen pond (60 miljoen euro) overgenomen van Apax Partners, dat slechts zes jaar eerder naar verluidt 800 miljoen pond voor het bedrijf had betaald.