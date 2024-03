MatchesFashion sluit deuren, ondanks recente overname door Frasers Group

De Britse luxe webshop MatchesFashion sluit. Dit bevestigt de Britse groep Frasers Group Plc in een statement. Frasers heeft de e-tailer in december vorig jaar voor 52 miljoen pond (60 miljoen euro) overgenomen. Ondanks meerdere pogingen om de luxe e-tailer winstgevend te maken, is dit niet gelukt.

In een statement van 7 maart meldt Frasers Group Plc: “Sinds Frasers Group Plc Matches heeft overgenomen, heeft het bedrijf consequent de doelstellingen van het bedrijfsplan niet gehaald en is het, ondanks steun van de Groep, materiële verliezen blijven maken.”

Frasers Group benadrukt dat haar managementteam Matches heeft geprobeerd te stabiliseren, maar dat dit niet gelukt is. “Er zijn te veel veranderingen nodig om het [MatchesFashion, red.] te herstructureren, en financiering zou veel hoger zijn dan de bedragen die de Groep levensvatbaar acht. In het licht hiervan is Frasers geïnformeerd dat de bestuurders van Matches het besluit hebben genomen om de Matches groep onder bewind te stellen.” Het bericht sluit af met: “Frasers blijft zich inzetten voor de luxemarkt en haar merkpartners.”

Matchesfashion dicht, meer luxe e-tailers in zwaar weer

MatchesFashion verkeert in zwaar weer, maar ook luxe e-tailer Farfetch kampt met financiële problemen. Een maand geleden heeft Kering, moederbedrijf van onder andere Louis Vuitton, Gucci en Saint Laurent, al haar merken van de webshop afgehaald. Farfetch werd in december vorig jaar overgenomen door de Zuid-Koreaanse e-commercegigant Coupang.