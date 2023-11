Materiaal innovatiebedrijf Tômtex ontvangt kapitaalinjectie van miljoenen

Tômtex heeft een kapitaalinjectie van 4,15 miljoen dollar (3,8 miljoen euro) ontvangen. Het bedrijf, dat onder andere bio-materiaal textiel maakt op basis van garnalenschil, wil met de financiering de productie van materialen opschalen, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Tômtex is gespecialiseerd in het maken van materialen op basis van chitosan. Deze stof is te vinden in de schillen van zeevruchten, maar ook in paddenstoelen. De chitosan wordt gemengd met andere materialen die niet schadelijk voor het milieu zijn. Op basis van deze materialen wordt uiteindelijk textiel gemaakt. Het Amerikaanse bedrijf maakt bijvoorbeeld nu al de materialen ‘Series WS’ en ‘Series M’.

Het bedrijf geeft aan dat makkelijk op te schalen is omdat de materialen waarmee het werkt uit voedselafval komen. Het materiaal bestaat dus al in plaats van dat het nog gecultiveerd moet worden in laboratoria, aldus het persbericht van Tômtex.