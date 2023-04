Mattijs van Bergen gekozen als ontwerper voor bedrijfskleding Holland Casino

Ontwerper Mattijs van Bergen gaat kleding voor medewerkers van het Holland Casino ontwerpen. Dat maakt het casino vandaag bekend in een persbericht. Eerder ontwierp hij al bedrijfskleding voor de Efteling, uitvaartverzorger Monuta en het Amsterdamse W Hotel.

De ontwerper is vooral bekend van kleding die hij ontwierp voor de catwalk, koningin Máxima en theater- en operagroepen, zoals Het Nationale Theater. “Het is een mooie uitdaging een collectie te ontwerpen die eigentijds en comfortabel is en daarnaast óók duurzaam geproduceerd: een opdracht naar mijn hart”, aldus Van Bergen in het persbericht.

Ongeveer veertig medewerkers, uit verschillende onderdelen van het bedrijf, denken mee over het ontwerp en gaan de kleding beoordelen. Na goedkeuring van het ontwerp volgt er een ‘draagproef’ in een van de Holland Casino vestigingen. De verwachting is dat de nieuwe kleding in de tweede helft van 2024 gebruikt gaat worden.