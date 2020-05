McArthurGlen verlaagt tijdelijk huurprijzen voor merken in outletcentra

Outletbedrijf McArthurGlen, eigenaar van vijfentwintig outletcentra in Europa en Canada, verlaagt tijdelijk de huren en lasten voor aanwezige merken. Het bedrijf hoopt de merken hiermee verlichting te bieden ten tijde van de coronacrisis, schrijft WWD.

Merken in de outletcentra, waaronder de Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal in Nederland en Designer Outlet Luxembourg in België, hoeven tot en met 30 juni geen basishuur - huur gebaseerd op omzet en marketingkosten - te betalen, zelfs als ze hun deuren weer hebben geopend. Van 1 juli tot en met 31 december hoeven merken alleen ‘omzethuur’ of een verlaagde basishuur te betalen, aldus WWD.

“We hopen dat we middels deze aanzienlijke economische ondersteuning aan merken kunnen bijdragen aan een sneller herstel van onze onderlinge activiteiten,” verklaart McArthurGlen-voorzitter J.W. “Joey” Kaempfer Jr.

Inmiddels zijn achttien van McArthurGlen’s outletcentra weer geopend. In deze outlets heeft negentig procent van de merken zijn deuren heropend.