‘McGregor verdwijnt uit Belgische winkelstraten’

Nederlands modemerk McGregor sluit alle vestigingen in België. Het is een besluit dat is voortgekomen uit het gevolg van financiële problemen die meerdere jaren aanhouden, dat meldt nieuwsplatform Made in Limburg.

In november 2020 sloot het modebedrijf ook een aantal filialen in Nederland en België. Dit had te maken met de gevolgen van het coronavirus. Om de crisis het hoofd te bieden, leek het sluiten van een aantal winkels de enige verantwoorde optie. McGregor koos ervoor strategisch gelegen winkels open te houden, zoals in Hasselt en Antwerpen. Echter wierp dit zijn vruchten niet af en besluit het bedrijf - na de sluiting van de winkel in Maasmechelen - alle activiteiten in België te beëindigen.

Coen Gehring, CCO bij McGregor, liet in november 2020 aan RetailNews weten ‘koste wat kost’ niet de faillissementsroute te willen bewandelen: “Dat vinden we niet eerlijk tegenover de verhuurders en het is niet de insteek geweest waarmee we het merk opnieuw in de markt hebben gezet vorig jaar.” Of dit ook onderdeel van de strategie is niet failliet te gaan, is niet bevestigd. McGregor werd in 2016 failliet verklaard en keerde in 2019 terug op de markt.