McGregor sluit meerdere winkels in verband met coronacrisis

McGregor sluit meerdere eigen brandstores, zo laat CCO Coen Gehring weten aan RetailNews. Volgens hem is er van een faillissement geen sprake. Het kledingmerk gaat voornamelijk online, in de outlets en via de multibrandpartners verder.

De nieuwe beslissing is het gevolg van de coronacrisis, laat Gehring weten. Om de crisis het hoofd te bieden, leek het sluiten van de winkels de enige verantwoorde optie. De pop-upwinkel in Rotterdam wordt niet verder verlengd, voor Amsterdam en Den Haag is het contract met de verhuurder afgekocht en de winkel in Amsterdam is al volledig gesloten, zo wordt uitgelegd. De winkel in Den Haag zal nog tot het einde van het jaar de deuren op houden, daarna sluit het ook daar.

De Belgische winkels in Hasselt en Antwerpen blijven nog open, maar de pop-upwinkel in Gent is wel dicht. “We wilden koste wat het kost niet de faillissementsroute bewandelen. Dat vinden we niet eerlijk tegenover de verhuurders en het is niet de insteek geweest waarmee we het merk opnieuw in de markt hebben gezet vorig jaar,” aldus Gehring tegen RetailNews.

FashionUnited heeft contact opgenomen met McGregor voor meer informatie, maar heeft tot op heden nog geen reactie ontvangen.