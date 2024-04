Mede-eigenaar Hema en Hunkemöller wil moederbedrijf Just Brands overnemen

Parcom Capital Management wil het moederbedrijf van Just Brands, Commander Holding B.V. overnemen. De bedrijven hebben de Autoriteit voor Consument en Markt gevraagd om toestemming voor de overname.

Of de goedkeuring komt voor de overname is dus nog onzeker. Dit zal later pas bekend worden.

Just Brands mogelijk in handen van Hunkemöller en Hema mede-eigenaar

Nederlandse investeringsmaatschappij Parcom is onder andere de mede-eigenaar van Hema. Samen met Mississippi Ventures is het door middel van een strategische samenwerking de eigenaar van de keten. Ook is het door middel van een samenwerking met Opportunity Partners de eigenaar van lingerieketen Hunkemöller. Parcom Capital Management B.V. wil door middel van Parcom Fund VII Cooperatief U.A. uitsluitende zeggenschap krijgen over Commander Holding B.V. aldus de ingezonden aanvraag bij de Autoriteit Consument en Markt.

Commander Holding B.V. is het moederbedrijf van Just Brands. De groep Just Brands is opgericht in 1992 en startte met het merk PME Legend. In 2003 wordt aan het portfolio het merk Cast Iron toegevoegd en in 2007 volgt het merk Vanguard. Naast de eigen merken die de collectie tevens in de wholesale verkopen, opent de groep ook eigen winkels. Zo opent in 2009 de eerste eigen Just Brands winkel. Inmiddels heeft de groep winkels in Nederland, België en Duitsland. Daarnaast is de groep actief in Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Luxemburg, Frankrijk, Italië en Slowakije met de wholesale-collectie.