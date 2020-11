Meer dan 2.000 ontslagen bij Kidiliz, overnamebiedingen verslechteren

Saint-Chamond - Twee weken geleden werd er nog over gespeculeerd, maar nu is het bevestigd: er zullen in Europa meer dan 2.000 ontslagen vallen bij Kidiliz, zo maakte het management van de kinderkledinggroep bekend aan AFP.

Een catastrofale situatie

Onder voorbehoud van de opheffing van de opschortende voorwaarden met betrekking tot met name de overname van huurcontracten voor onroerend goed en contracten voor logistieke en IT-diensten, zouden 465 van de in totaal 2.600 arbeidsplaatsen in Frankrijk en Italië en minder dan 30 banen in België en Luxemburg kunnen worden behouden. Ongeveer 150 van de 600 werknemers in Italië en 315 van de bijna 1.500 in Frankrijk (waarvan 1.250 vaste contracten) zouden moeten worden overgenomen door ID Kids, Children Worldwide Fashion en Générale pour l’enfant , als je de verschillende overnamebiedingen bij elkaar optelt die volgens hetzelfde persbureau op vrijdagochtend door de Parijse handelsrechtbank zullen worden onderzocht.

De periode van verbetering van de aanbiedingen die de afgelopen twee weken aan de gang is, heeft geresulteerd in “een zeer duidelijke verslechtering” van de aanbiedingen, waarvan er negen zijn gehandhaafd of opnieuw zijn ingediend, aldus de personeelsvertegenwoordigers van AFP.

Het belangrijkste overnamebod komt van ID Kids, dat de exploitatie van de merken Catimini en Absorba wil voortzetten en voorstelt 226 banen in Frankrijk over te nemen, tegenover 615 twee weken geleden. Het voorstel van Children Worldwide Fashion (CWF), dat geïnteresseerd is in het exploiteren van verschillende gelicentieerde merken, daalt van 200 naar 86 medewerkers. Générale pour l’enfant (Sergent Major), dat had aangekondigd meer dan 300 mensen te willen overnemen, heeft zich uiteindelijk teruggetrokken.

De Italiaanse Zucchi, dat eigendom is van het Astrance Capital-fonds, heeft onlangs een overnamebod uitgebracht op 150 werknemers in Italië en 28 in Frankrijk. Om de verslechtering en de intrekking van de aanbiedingen van de afgelopen twee weken te verklaren, beroepen de kandidaten zich op “de hervatting van de gezondheidscrisis van Covid-19 en de terugkeer van de lockdown”, aldus het management en de werknemersvertegenwoordigers.

De burgemeester van Saint-Chamond (Loire), Hervé Reynaud, waar de Zannier-groep in 1962 werd opgericht, hekelt de houding van “de doodgraver van de Chinese groep Semir die de groep twee jaar geleden kocht” en voegt aan de kandidaten voor de overname toe dat “de lockdown geen alibi mag zijn om ten minste de cijfers terug te krijgen en zich te ontdoen van banen”.(AFP)

In het kort: 10 september werd bekendgemaakt dat Kidiliz (Kenzo Kids, G-Star Raw, Chipie, etc.) onder curatele was gesteld. Daarna werd gezocht naar overnamepartijen, daarvoor kwamen ID Kids, CWF en Générale pour l'enfant uit de bus. Nu beginnen hun biedingen te verslechteren, en laatstgenoemde trok zich zelfs terug. De verwachting is dat de rechtbank uiterlijk begin november uitspraak zal doen.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt door Ilona Fonteijn.