'Vele ontslagen verwacht bij Kidiliz'

Saint-Etienne - De vakbonden van het modeconcern voor kinderkleding Kidiliz (Kenzo Kids, G-Star Raw, Chipie, etc.) kondigden donderdag aan dat ze “zeer veel economische ontslagen” vreesden binnen de groep van 2600 werknemers, waarvan bijna 1500 werknemers werkzaam zijn in Frankrijk.

Vele economische ontslagen

Deze aankondiging volgt op een bijeenkomst waarop de werknemersvertegenwoordigers meer dan twintig overnamebiedingen kregen voorgelegd. “Eén ding is zeker: er zullen zeer veel ontslagen vallen”, zeiden de vakbonden CFDT, CFE-CGC en CGT in een persbericht, zonder cijfers te noemen.

Volgens persbureau AFP komt het belangrijkste aanbod van IDKids, een Franse kinderkledinggroep met onder andere Okaïdi in de portefeuille. IDKids stelt voor 615 mensen aan te nemen, vergeleken met 200 voor het Children’s World Fashion (CWF) aanbod. Het Franse CWF heeft voornamelijk luxe kinderkleding in de portefeuille met onder andere de merken Chloé, Givenchy en BOSS.

De groep werd in oktober 2018 gekocht door het Chinese bedrijf Semir. Het voortbestaan van het kantoor in de Loire, waar 230 mensen werken, waarvan de meesten voor het merk Z, loopt volgens dezelfde bron “een groot risico”. De groothandel Générale pour l’enfant stelt van haar kant voor om bijna de helft van de 640 personen van het Italiaanse Kidiliz-netwerk over te nemen.

In 2019 boekte Kidiliz een omzet van 388 miljoen euro en de situatie was al voor de gezondheidscrisis zeer verslechterd. De CEO, Patrick Puy, kondigde op 10 september aan dat de groep onder curatele is gesteld door de Parijse handelsrechtbank. Destijds verwachtte Puy dat de rechtbank “eind oktober of uiterlijk begin november” zou beslissen. (AFP)

