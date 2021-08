‘Meer handel in namaakartikelen als gevolg van coronacrisis’

De afgelopen anderhalf jaar zijn door de Nederlandse douane substantieel meer namaakproducten onderschept. De handel in deze producten is sterk gegroeid door de toename van het online winkelverkeer, zo zeggen handhavers tegenover de NOS.

In 2020 werden al circa 850.000 namaakartikelen aangetroffen aan de grens, ruim twee keer zo veel als in 2018. In de eerste helft van 2021 werden al zeker 211.000 onderschept. Volgens de douane betreft het vooral kleine zendingen die op Schiphol worden tegengehouden. De pakketten bevatten onder meer schoenen, kleding, tassen of speelgoed.

Verschillende experts zeggen tegen de NOS dat de coronacrisis een rol heeft gespeeld in de toename van het aantal namaakartikelen. “We zijn bijna allemaal online gaan winkelen in de coronacrisis. Voor namaakhandelaren is het veel gemakkelijker om hun producten online aan te bieden. Ze leveren rechtstreeks, meestal vanuit China, en slaan zo in de distributie een heleboel stappen over waarbij ze gecontroleerd hadden kunnen worden”, aldus Ronald Brohm, directeur van React, een internationale organisatie die optreedt tegen merkvervalsing.