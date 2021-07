Rolex horloge, Louis Vuitton tas en Gucci riem meest gewilde namaakproducten

Rolex, Louis Vuitton en Gucci zijn wereldwijd de meest gewilde namaakmerken, zo blijkt uit een studie van Uswitch waarvoor naar jaarlijkse online zoekopdrachten werd gekeken. Naar een 'fake Rolex' horloge werd meer dan 228.000 keer gezocht. Naar Louis Vuitton en Gucci namaakproducten werd jaarlijks respectievelijk 118.8000 en 87.600 keer gezocht. Andere modemerken die heel gewild zijn als het gaat om namaakproducten zijn Yeezy, Crocs, Nike, Balenciaga, Off White, Vans, Adidas, Coverse, Chanel, Versace, Ray-Ban, Burberry, Prada, Michael Kors, Moncler, Calvin Klein en North Face, zo blijkt uit de studie.

Het Italiaanse luxemerk Gucci staat met vier producten in de Top 10 meest gewilde namaak merkproducten. Het meest gewilde namaakproduct is volgens Uswitch een Gucci riem met 54.6000 zoekopdrachten. Ook naar nep Gucci slippers, een Gucci overhemd en Gucci T-shirt wordt veelvuldig gezocht.

Tevens werd bekeken welke namaak handtassen het meest gewild zijn. Het vaaktst wordt gezocht naar 'fake Louis Vuitton bag', met 36.000 zoekopdrachten per jaar. Daarna volgt een nep Gucci tas (19.2000 zoekopdrachten) en Prada en Chanel tas (10.800 zoekopdrachten per jaar).

In 2019 meldde de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) dat de handel in namaakproducten 3,3 procent van de wereldwijde handel betrof en verder toenam. Gebaseerd op inbeslagnames door de douane in 2016 werd de handel in namaakproducten geschat op 509 miljard dollar, terwijl dit in 2013 nog 416 miljard dollar, en 2,5 procent van de wereldwijde handel, betrof. De grootste bedrijfstakken in namaak zijn schoenen (22 procent van de totale waarde van de inbeslagnemingen in 2016), gevolgd door kleding (16 procent) en leren accessoires (13 procent), zo meldde de OESO destijds in een persbericht.