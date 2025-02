Meer marge, minder gedoe: Markmi's AI-assistent optimaliseert fashion markdowns voor betere resultaten

Markdowns zijn een onvermijdelijk onderdeel van fashion retail, maar vaak ook één van de grootste kostenposten. Te snel afprijzen betekent onnodig margeverlies, te laat afprijzen leidt tot overtollige voorraden.

Veel modebedrijven blijven vastzitten in tijdrovende spreadsheets, waarbij merchandisingteams urenlang handmatig data analyseren in logge bestanden, discussiëren met weinig accurate sales forecasts en uiteindelijk beslissingen nemen op basis van buikgevoel. Terwijl ze dat doen, worden omzetkansen gemist en lopen marges onnodig terug.

Dat is waar Markmi verandering in brengt. Als AI-gestuurde markdown-assistent, specifiek ontwikkeld voor fashion retail, helpt het merken en retailers hun afprijzingen sneller, slimmer en met betere resultaten te bepalen. Door met Markmi sneller te reageren op veranderende verkoopdynamieken, noteren klanten zoals C&A, G-Star, Zizzi en Torfs aantoonbaar betere resultaten. Zij zien niet alleen meer controle over hun markdowns, maar ook een duidelijk meetbare financiële impact: tot 10% extra omzet en 5% betere marges.

Credits: Markmi

Markdowns in fashion retail: een noodzakelijk kwaad of een strategische kans?

"Markdowns zijn een van de grootste kostenposten in de P&L van een fashion retailer," stelt Markus Krenn, VP & Head of Commercial Planning Europe bij C&A. "Dankzij Markmi hebben we eindelijk meer grip op dit proces."

“We zagen dat veel modebedrijven hun afprijzingen nog steeds beheren op een traditionele manier,” zegt Laurent Mainil, CEO van Markmi. “Merchandisingteams ploegen door spreadsheets, analyseren verkoopcijfers en baseren hun kortingen te vaak op ervaring en intuïtie, vaak omdat het enorme aantal beslissingen en het gebrek aan volledige inzichten hen daartoe dwingt.

Die uitdaging wordt versterkt door een markt die steeds sneller verandert en consumenten die steeds prijsgevoeliger worden, waardoor merchandisingteams onder extra druk staan, zeker met de snellere opeenvolging van afprijzingsmomenten zoals mid-season sales en Black Friday.

Voeg daar nog de foutgevoeligheid van eindeloze cijferreeksen in Excel aan toe, en je begrijpt waarom het steeds lastiger wordt om tijdig de juiste beslissingen te nemen. En dat terwijl het voor fashion retailers juist cruciaal is om in één keer goed te zitten, want je kunt je winkels niet om de paar dagen van nieuwe kortingen voorzien.”

Markmi helpt fashion retailers daarom om markdowns niet langer als een noodzakelijk kwaad te zien, maar als een instrument dat toelaat om afprijzingsperiodes strategisch aan te pakken. Door AI-gestuurde inzichten te combineren met bedrijfsspecifieke regels biedt het markdown recommendations aan. Retailers kunnen zo:

Slimmer afprijzen: Geen willekeurige kortingen meer, maar aanbevelingen op basis van verkoopdata en voorraadrisico's

Snel & correct knopen doorhakken: Minder afhankelijkheid van handmatige analyses en buikgevoel

Marge en omzet optimaliseren: Doordachte strategieën met de juiste kortingen op het juiste moment, zonder onnodig margeverlies

Credits: Markmi

Markmi: AI die werkt zoals fashion retailers denken

Wat Markmi onderscheidt van generieke prijsoptimalisatietools, is dat het platform volledig is afgestemd op de manier waarop fashion retail werkt. “Het is niet zomaar een AI-tool, maar een oplossing die werd ontwikkeld na vier jaar samenwerking met merchandisingteams en commerciële executives in de fashion retail," aldus Laurent Mainil.

Wat maakt Markmi zo specifiek voor fashion?

Markmi onderscheidt zich door zijn diepgaande kennis van fashion retail, AI-modellen die zijn getraind op fashion retail-specifieke data, en een interface die is afgestemd op zowel het gebruik door een merchandiser/planner als een commerciële directeur.

De tool houdt rekening met hoe merchandisingteams markdowns strategisch plannen, van afprijzingsgolf tot afprijzingsgolf, en biedt met Sales Forecasting en Multiple Scenario Analysis de mogelijkheid om de impact van opeenvolgende afprijzingsfases te simuleren en vast te leggen, inclusief afwijkende business rules en doelstellingen. Geen generieke regels, maar configureerbare instellingen die aansluiten bij productcategorieën, collectietypen en regio’s. Deze fashion-specifieke aanpak geeft retailteams niet alleen sneller de inzichten die ze nodig hebben, maar ook aanbevelingen die passen bij hun manier van werken, waardoor ze met vertrouwen kunnen handelen, zonder te verzanden in eindeloze Excel-discussies.

“Laat mij even een concreet voorbeeld nemen," stelt Laurent Mainil. “Tijdens een eerder kortingsseizoen moest het team van G-Star EU markdowns beheren voor 1.866 producten. Een taak die normaal dagen of weken handmatig werk en eindeloze discussies zou vergen.

Met de AI-gestuurde markdown-tool van Markmi werd dit proces drastisch versneld. In slechts 5 dagen voerde de tool 14,5 miljoen berekeningen uit over 21 scenario’s om de optimale afprijzingsstrategieën te bepalen, een analyse die handmatig onmogelijk te realiseren zou zijn.

Voor elke afprijzingsstrategie —opgebouwd in 3 fasen— waaruit het team diende te kiezen, werden 3,2 miljoen berekeningen uitgevoerd in minder dan 10 minuten. Bij het testen van 5 van zulke strategieën liep dat op tot 16 miljoen berekeningen, allemaal in minuten voltooid.

Dankzij deze snelheid kon het team meerdere markdownscenario’s testen, alsnog tijd besparen én de voor hen juiste winstgevende keuzes maken.”

Credits: Markmi

Meer dan louter AI-gestuurde afprijzingen: Markmi & de toekomst van flexibel prijsbeheer in fashion retail

Hoewel Markmi nu al een revolutie teweegbrengt in fashion markdowns, kijkt het team verder dan alleen afprijzingen. De toekomst ligt in het aanbieden van een breed platform voor AI-gestuurde prijsbeslissingen in de fashion retail. Met de stijgende prijsgevoeligheid van consumenten, de groeiende impact van online marktplaatsen en veranderende kooptrends, wordt flexibel prijsbeheer steeds belangrijker.

"In de komende jaren willen we een compleet platform worden voor AI-gestuurde prijsbeslissingen in fashion retail," stelt Laurent Mainil. "Niet alleen markdowns, maar we willen ook aanbevelingen bieden voor het bepalen van volle prijzen en promoties (andere dan afprijzingen).

“Markmi is meer dan een tool. Het is een strategische partner die fashion retailteams helpt om met vertrouwen prijsbeslissingen te nemen en zo het maximale uit hun collecties te halen,” aldus Mainil. “Eén die hen helpt relevant te blijven door op een fundamenteel nieuwe manier naar prijszetting te kijken.”