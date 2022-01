Meer pakjes op tijd bezorgd in decembermaand 2021

In december 2021 lukte het beter om pakketjes op tijd te bezorgen dan in december 2020. Dat blijkt uit onderzoek van retail-consultancybureau Q&A.

In de aanloop naar Sinterklaas daalde het aantal te laat bezorgde pakjes met 34 procent en rondom Kerst met 27 procent. Uiteindelijk werden vier procent van de Sinterklaaspakjes en bijna zeven procent van de pakketjes in de Kerstperiode te laat geleverd.

Q&A wijst erop dat er rond Kerst dit jaar een grotere uitdaging lag voor winkeliers en bezorgers omdat er kort voor Kerst een lockdown werd aangekondigd, en er dus snel moest worden omgeschakeld. In 2020 gebeurde dat ook, maar toen gingen de winkels al vier dagen eerder dicht, op 15 december.

Dat er toch meer pakketjes op tijd waren in december 2021 is volgens Q&A te danken aan de opgeschaalde capaciteit van postbezorgers en inzet van winkeliers, die producten bijvoorbeeld via een ‘pick from store’-systeem direct uit de winkel konden laten bezorgen.