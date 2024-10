Meerderheid Tweede Kamer wil achteraf betalen in winkelstraten tegenhouden

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil korte metten maken met de mogelijkheid achteraf te kunnen betalen in Nederlandse winkels, zo schrijft De Telegraaf. Betaalbedrijven zoals Klarna en Adyen maakten begin deze maand bekend samen te gaan werken met klanten om de ‘buy now, pay later’-optie (BNPL) in de winkelstraten aan te bieden.

Een meerderheid van PvdA/GL, VVD, NSC, SGP en CU steunden de oproep van het kabinet om de achteraf betaal-plannen van betaaldiensten van tafel te vegen, schrijft De Telegraaf. “De verleiding en het gemak om geld uit te geven dat je soms niet hebt, gaat ten kosten van mensen zelf en van de samenleving”, zei CDA-Kamerlid Inge van Dijk volgens De Telegraaf. “De financiële problemen waar mensen in terecht zijn gekomen sinds de opkomst van buy now, pay later-diensten is al veel te groot. Dit probleem moeten we niet nog groter maken door achteraf betalen ook in winkelstraten in te voeren.”

De Tweede Kamer sprak begin deze maan zijn zorgen uit tijdens het wekelijkse vragenuur. Het idee dat mensen spullen kunnen kopen zonder direct te betalen, kan leiden tot grote problemen, zoals schulden. Ingrid Coenradie, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, beloofde in gesprek te gaan met de betaalbedrijven.