Achteraf betalen in winkelstraten: zorgen bij kabinet en Kamer

Betaalbedrijven zoals Klarna en Adyen gaan samenwerken om klanten binnenkort de optie te geven om producten mee naar huis te nemen en later te betalen. Dit berichten verschillende media, waaronder nu.nl. Kamerleden uiten tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer hun zorgen over de mogelijkheid van achteraf betalen in Nederlandse winkels.

Zorgen over de ‘buy now, pay later’ (BNPL) opties stapelen zich op. Het idee dat mensen spullen kunnen kopen zonder direct te betalen, kan leiden tot grote problemen, zoals schulden. In 2022 zijn er ruim 45 miljoen BNPL-transacties geweest, met een totale waarde van 4,8 miljard euro, volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Ingrid Coenradi, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, belooft vandaag in gesprek te gaan met de betaalbedrijven. Ze wil ervoor zorgen dat de leeftijd van klanten die in winkels met achteraf betalen aankopen wordt gecontroleerd. Binnen twee weken maakt ze in een brief bekend hoe het kabinet dit precies wil aanpakken. Het ministerie van Financiën zei eerder te verwachten dat eind 2026 betaalbedrijven zoals Klarna onder toezicht van de AFM komen. Hierdoor wordt in winkels gecontroleerd of het financieel verstandig is voor een klant om een lening af te sluiten voor een aankoop.