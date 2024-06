Minister van Financiën wil verplichte leeftijdscontrole bij ‘koop nu, betaal later’-diensten

Steven van Weyenberg, minister van Financiën, wil dat er een verplichte leeftijdscontrole komt voor ‘koop-nu-betaal-later’-diensten (ook wel Buy Now, Pay Later, BNPL-apps genoemd). Met name jongeren raken de dupe van de negatieve effecten van de service, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Van Weyenberg dringt aan op een strengere verplichte leeftijdscontrole op BNPL-diensten. Hij stelt kritische vragen, zoals "waarom betaalapps termen als ‘gratis’ en ‘0 procent rente’ gebruiken, terwijl er aanmaningskosten worden gerekend."

De BNPL-markt heeft 45 miljoen transacties met een totaalwaarde van 4,8 miljard euro in 2022 voltooid, zo blijkt uit cijfers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Steeds meer jongeren gaan door het gebruik van BNPL een lening aan en raken in financiële problemen, aldus Thuiswinkel.org.

Bovendien zijn jongeren vatbaar voor allerlei invloeden en verleidingen. De AFM noemde eerder het fenomeen “finfluencers” (influencers die online financieel advies geven) zorgelijk. Jongeren worden op hun mobiele telefoon sneller in de verleiding gebracht om onzorgvuldige aankopen te doen.

Van Weyenberg zoekt dus in samenwerking met de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen en de minister voor Rechtsbescherming naar manieren hoe BNPL-aanbieders een verplichte leeftijdsverificatie voor alle klanten kunnen afdwingen.