Megadeal tussen LVMH en Tiffany&Co. van de baan, Tiffany’s begint rechtszaak

De deal ter waarde van 16,2 miljard dollar (14,7 miljard euro) tussen LVMH en Tiffany&Co. is van de baan. Dit maakt LVMH bekend in een kort statement. Tiffany&Co. komt op zijn beurt met een persbericht waarin het aangeeft dat het een rechtszaak begint om LVMH te dwingen zich te houden aan de overeenkomst.

LVMH geeft aan dat er een ‘serie van gebeurtenissen’ is voorgevallen die de overname van Tiffany&Co. ondermijnen, aldus het statement van de Franse luxegigant. LVMH geeft aan dat het niet in staat is de de overname van Tiffany&Co. af te ronden. LVMH geeft aan dat het door het Franse ministerie is gevraagd de overeenkomst pas na 6 januari 2021 af te ronden vanwege de dreiging van de Verenigde Staten om de belasting te verhogen op Franse producten.

Tiffany’s begint rechtszaak over miljardendeal met LVMH

De bekende juwelier uit de Verenigde Staten geeft aan het aan de rechtbank van Delaware vraagt om LVMH aan de contractuele verplichtingen te houden. Tiffany’s is een rechtszaak begonnen tegen LVMH en alle gerelateerde entiteiten. Tiffany’s geeft aan dat LVMH de verplichtingen vastgelegd in de overeenkomst van vorig jaar niet nakomt.

Roger Farah, voorzitter van de directie van Tiffany’s&Co. geeft in het persbericht aan dat LVMH het bedrijf geen andere keuze laat. “Tiffany is overtuigd dat het alle verplichtingen is nagekomen uit de overeenkomst en is toegewijd aan het afronden van de overname volgens de vorig jaar opgezette voorwaarden. Tiffany verwacht hetzelfde van LVMH.” Farah spreekt verder in het bericht ook klare taal over LVMH. “We geloven dat LVMH alle mogelijkheden zal gebruiken om te voorkomen dat de deal wordt afgerond volgens de afgesproken voorwaarden.