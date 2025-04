Mended wint nationale prijs tijdens Circulaire Innovatie Top

Reparatieservice Mended heeft de prijs voor Circulaire Changemaker in de wacht gesleept. Dit gebeurde tijdens de Landelijke Circulaire Innovatie Top. Eerder won Mended al in de regiofinale van de provincie Utrecht.

“Ik ben ontzettend trots – dit laat opnieuw zien dat reparatie écht mainstream aan het worden is. De volgende stap is groter en beter, want er is nog zoveel ruimte om te groeien. Repareren moet net zo makkelijk en verslavend worden als nieuw kopen”, aldus Agnes Weber van Mended in het bericht van Circulaire Innovatie Top.

Naast de Changemaker-titel werden er ook nog in de categorieën Circulaire Start-Up en Circulaire Ketensamenwerking prijzen uitgereikt. Bubbleflush won Circulaire Start-Up en Lelystad Airport Businesspark won die van Ketensamenwerking.

De Circulaire Innovatie Top wil circulaire ondernemers een podium bieden om op te schalen, te verbinden en te inspireren. Het is een initiatief van VNO-NCW Midden in samenwerking met onder andere PreZero, Het Versnellingshuis, De Groene Groeiers en Cise Network.