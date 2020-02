Merk Peter Pilotto wordt tijdelijk stilgelegd

Het merk Peter Pilotto, van de gelijknamige ontwerper en Christopher de Vos, wordt gepauzeerd. Dit bevestigen de ontwerpers tegen WWD na eerdere berichtgeving op donderdag.

“We pauzeren het merk en zijn onze investeerders dankbaar voor de steun,” aldus Pilotto en De Vos tegen het platform. De ontwerpers blijven wel de eigenaar van het merk, zo benadrukken ze. De pauze die is ingelast geeft Pilotto en De Vos de tijd om alle aspecten van het merk onder de loep te nemen. De structuur, het businessmodel en de operationele activiteiten.

“We hebben tijd nodig om na te denken over onze nieuwe stappen in deze snel veranderende wereld. We zijn enthousiast over onze volgende fase, of die nu samen of apart is,” aldus de ontwerpers.