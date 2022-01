Merken die verkopen op Orderchamp kunnen nu gebruik maken van een fulfilment dienst

Online inkoopplatform Orderchamp kondigt aan vandaag een distributiecentrum te openen in Venlo voor de bediening van de Europese markt. Merken die verkopen op het digitale inkoopplatform kunnen gebruik maken van een fulfilment dienst. "Vorig kwartaal werd de service uitvoerig getest en vanaf vandaag is hij voor alle Orderchamp merken beschikbaar," zo meldt het bedrijf in het persbericht.

Orderchamp stelt het fulfilment proces overzichtelijk te maken door alle bestellingen van A tot Z te beheren vanuit het distributiecentrum. Merken verzenden hun voorraad en het bedrijf doet de rest.

Max Verduyn, COO: “Naast het gebruik van plastic-vrije verpakkingen en het compenseren van onvermijdelijke CO2 uitstoot, focussen we ook op het combineren van bestellingen wanneer we vanuit ons distributiecentrum vervoeren naar de rest van Europa. Op deze manier zorgen we dat ook kleine- tot middelgrote merken duurzame keuzes kunnen maken,” aldus de COO in het bericht.

Op het digitale inkoopplatform worden zelfstandige retailers en merken met elkaar verbonden. Momenteel telt het assortiment ruim 400.000 producten van meer dan 4500 verschillende Europese merken.