Met de verkoop van de Selfridges Group komt ook de Bijenkorf op de markt

De welvarende Weston-familie verkoopt de Britse Selfridges Group. Daarmee komt ook De Bijenkorf, onderdeel van het retailconcern, op de markt. Dat blijkt uit berichtgeving van internationale media, waaronder The Guardian.

Er was al langer bekend dat Selfridges verkocht zou worden, maar het bleef geruime tijd onduidelijk of het om warenhuisketen Selfridges ging, of de volledige Selfridges Group, waaronder ook De Bijenkorf en twee Ierse warenhuizen vallen. Dat laatste blijkt het geval. Het retailimperium wordt geveild voor een startbedrag van vier miljard pond.

De Bijenkorf heeft momenteel zeven filialen in Nederland: In Amsterdam, Amstelveen, Den Haag, Eindhoven, Maastricht, Rotterdam en Utrecht. Of de overname merkbaar zal zijn in de Bijenkorf-winkels, zal afhangen van de richting die de overnamepartij met De Bijenkorf inslaat.

FashionUnited is door De Bijenkorf verwezen naar de Selfridges Group voor een reactie, maar is nog in afwachting van een antwoord.