Met een vernietigingsverbod zoeken onverkochte luxegoederen een nieuw leven

Parijs - Uitverkoop is ondenkbaar en vernietiging is voortaan verboden: tussen nauwgezet voorraadbeheer, verkoop aan het personeel, schenkingen en recycling, herpakken luxemerken zich om alle onverkochte producten te verkopen.

"De grote manoeuvres zijn al twee jaar aan de gang", in afwachting van de uitvoering van de Franse anti-afvalwet die sinds een maand de vernietiging van onverkochte producten verbiedt, legt luxedeskundige Julie El Ghouzzi van adviesbureau Cultz uit aan het Franse persbureau AFP.

"Het is een onderwerp dat tegenwoordig belangrijk is geworden," voegt ze eraan toe, verwijzend naar het Burberry-schandaal in 2018. In zijn jaarverslag had het Britse merk onthuld dat het in 2017 voor meer dan 28 miljoen pond aan goederen had vernietigd om zijn merk te beschermen, wat gelijk staat aan 20.000 van zijn iconische trenchcoats.

Na de opschudding die deze aankondiging veroorzaakte, kondigde het merk aan dat het het jaar daarop een einde zou maken aan deze praktijken. De luxehuizen zijn nu "uiterst voorzichtig", bevestigt Arnaud Cadart, portefeuillebeheerder bij Flornoy, tegenover AFP, "de mentaliteit is veranderd, we zitten niet meer in een economie van voorrang aan ongebreidelde creatie", noch in het idee van "het maakt niet uit wat voor afval het is, als het niet werkt vernietigen we het". Want in luxe, doen we niet aan uitverkoop. Verkoop kan "een probleem van wenselijkheid" opleveren, aldus Julie El Ghouzzi. "In luxe, als een goed minder duur is, zijn mensen minder geneigd het te kopen.

De eerste maatregel die in dit verband moet worden genomen, is een strikt voorraadbeheer. Kering, eigenaar van onder meer Gucci, Saint Laurent en Balenciaga, zegt hiervoor te investeren in "kunstmatige intelligentietechnologieën". Bij concurrent LVMH (Louis Vuitton, Dior, Celine...) zegt Hélène Valade, directeur milieuontwikkeling, dat "het luxemodel (al) zeer aangepast is aan de vraag", met weinig voorraden. Zij geeft echter toe dat de anti-afvalwetgeving betekent dat zij de klanten nog beter moeten kennen om de vraag aan te passen.

Julie El Ghouzzi wijst erop dat Louis Vuitton, het paradepaardje van LVMH, bijzonder efficiënt is op dit gebied: "Ze weten precies wat ze in voorraad hebben en kunnen hun voorraad tot op de millimeter nauwkeurig beheren". En "dit is niet het geval voor veel andere huizen", wijst zij erop. Wanneer onverkochte goederen overblijven, is de verkoop ervan aan werknemers tegen voordelige prijzen een oplossing: 150.000 werknemers bij LVMH, 38.000 bij Kering, 16.600 bij Hermès; evenals schenkingen aan verenigingen: LVMH heeft een partnerschap met Cravate Solidaire, zijn Kenzo huis met Tissons la solidarité, Marc Jacobs in New York met de Fabscrap vereniging…

"Slapende stoffen”

En dan is er nog de recycling van producten tot nieuwe grondstoffen. "Vroeger ging een ontwerper met een buitengewoon idee op zoek naar de middelen om dat idee uit te voeren," legde Hélène Valade uit aan AFP. "Vandaag de dag is het proces soms omgekeerd: er zijn ontwerpers die beginnen met materialen die al bestaan - oude collecties, stoffen die in huizen liggen te sluimeren, lederen restjes... - en komen met hun eigen geniale idee," enthousiasmeert ze, zoals Virgil Abloh deed bij Vuitton.

LVMH is ook een partnerschap aangegaan met WeTurn, een start-up die gespecialiseerd is in het terugwinnen van vezels om er nieuwe spoelen garen van te maken. Bij Kering hebben Balenciaga en Saint Laurent - voor schoenen - en Alexander McQueen projecten ontwikkeld met Revalorem, een bedrijf dat onverkochte artikelen uit de luxe-industrie recycleert om er grondstoffen van te maken. In 2020 heeft Hermès 39.000 producten op de markt gebracht die het resultaat zijn van een "upcycling"-aanpak.

"De activiteiten die het meest vernietigen zijn mode, lederwaren en cosmetica," legt Arnaud Cadart uit. Maar vandaag leidt hun beleid eerder tot voorraden dan tot overschotten. "Sinds 2014 heeft Hermès praktisch niets meer om weg te gooien, alles gaat weg", aldus Arnaud Cadart. Bij LVMH bevestigt Hélène Valade dat "lederwaren momenteel niet in voorraad zijn", waarbij zij als voorbeeld een tas van het merk Loewe noemt, gemaakt van lederen restjes uit de ateliers. En dit, ondanks een verkoopprijs van 1.700 euro. (AFP)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.FR, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.