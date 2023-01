Met liquiditeit blijf je flexibel in een volatiele modebranche

De wereld blijft onrustig, met als gevolg een volatiele markt en daling van het volume. Mede hierdoor worden orderposities kleiner en hangt er nog veel voorraad. Door het hoge koopkrachtverlies van de consument en de stijgende inkoopkosten ontstaat tevens een marge verkrapping. Daarom is het van belang zoveel mogelijk flexibel te blijven en een goede liquiditeit te hebben. Juist door fashion factuur factoring kun je meer en sneller liquiditeit halen uit je debiteuren.

Jeroen Leijser, commercieel directeur MODINT Credit & Finance: “Grotere en eerdere vooruitbetalingen aan leveranciers, langere levertijden en ruimere betalingscondities worden opgevangen door een vroegere betaling, namelijk de verkoop van je factuur. En je kunt je klant juist een langere betalingstermijn bieden zodat deze de ruimte krijgt om voorraad om te zetten in omzet. Een win-win situatie voor allen.”

Wanneer je je klant meer ruimte kunt bieden en een langere krediettermijn geeft, zorg je dat hij meer lucht heeft om zijn voorraad om te zetten in omzet. Dit kan hogere omzet bij klanten genereren.

Het geven van een langere betalingstermijn gaat alleen wel ten koste van je eigen liquiditeit, dat geeft een extra druk die je eigen organisatie in het nauw kan brengen. Doordat je je factuur verkoopt, geeft dat een gezonde cashflow positie, en dit draagt bij aan de continuïteit van je bedrijf.

Beeld: MODINT Credit & Finance

Volledige factoring of per factuur?

Veel bedrijven vinden het aangaan van een totale factoringovereenkomst een te grote stap, omdat ze daarbij het gevoel krijgen zich volledig over te leveren aan de factormaatschappij. Een dergelijk traject is ook vaak intensief, complex en langdurend om rond te krijgen. Verkopen van een of meerdere facturen is snel en eenvoudig te regelen. En je kunt kiezen welke facturen je verkocht wenst. “Het grote voordeel is dat je niet je gehele omzet hoeft te financieren en te verpanden. Je kunt juist alleen die factuur laten verkopen die je gefinancierd wilt hebben. Of een deel van je omzet.” aldus Jarco de Bruin, commercieel directeur van Voldaan.

Fashion Factuur Factoring maakt financiering van individuele facturen voor mode-ondernemers nóg toegankelijker en eenvoudiger. Initiatiefnemers MODINT Credit & Finance en Voldaan Factoring zijn ervan overtuigd dat door de expertise van beide partijen te bundelen, modeondernemers kunnen profiteren van een financieringsoplossing die nog meer aansluit op hun behoeften. Ook voor die gevallen dat kredietverzekeraars geen dekking bieden, kan onze risk monitor in combinatie met het verkopen van je factuur een oplossing zijn.

Jarco de Bruin vervolgt: “Wanneer je je factuur verkoopt, groeit je liquiditeit en hou je je boekhouding schoon. Je krijgt namelijk direct de factuur betaald minus de kosten, welke afhankelijk zijn van de betalingstermijn die je je klant geeft. Het gemakkelijke van factuur factoring is dat het laagdrempelig is. Je kunt eenvoudig een individuele factuur verkopen en je hebt direct je geld.” Deze service is zo laagdrempelig, dat je de facturen zelfs eenvoudig kunt verkopen via de app.