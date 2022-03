Met project Re:jersey wil Puma bedrukte en bestikte voetbalkleding recyclen

Kleding met prints, applicaties en borduursels laten zich gewoonlijk niet zo makkelijk recyclen. Sportkledingbedrijf Puma wil met het project Re:jersey proberen om dat toch te doen, zo laat het in een persbericht weten. Binnenkort start het bedrijf een pilot waarin onder meer oude voetbalkleding zal worden gebruikt om nieuwe garens van te maken. Die kleding is vaak voorzien van opgedrukte of vastgestikte logo’s.

In het proces worden de kledingstukken chemisch afgebroken tot verschillende materialen. Die materialen worden ontkleurd, en dan worden de materialen in een tweede chemisch proces weer samengevoegd tot een garen. Dat garen zal min of meer dezelfde kenmerken hebben als polyestergaren, aldus Puma. Van het garen kunnen nieuwe outfits worden gemaakt. Deze zullen voor 75 procent uit gerecyclede voetbalkleding bestaan, en voor 25 procent uit hergebruikt afvalplastic dat uit oceanen is gevist.

Wat er precies bij het chemische bewerkingsproces komt kijken, licht Puma in het persbericht niet toe.

Meer circulair in de toekomst

De inzichten die tijdens het project worden opgedaan moeten Puma helpen ‘om in de toekomst meer circulaire producten te ontwikkelen’, aldus Howard Williams, directeur Apparel Technology bij Puma.

Re:jersey is onderdeel van Puma’s duurzaamheidsplatforms Circular Lab en Forever Better. Eerder lanceerde Puma via Circular Lab ook al het project Re:suede, waarin wordt uitgezocht of het mogelijk is om een biologisch afbreekbare versie van Puma’s bekende Suede-sneaker te produceren.