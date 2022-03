"Mijn Werkprikkel-coach heeft me onwijs geholpen"

Henk Brouwer werkte lange tijd als schoenontwerper, maar kwam in de knoei door de coronacrisis. Tijdens zijn zoektocht naar een nieuwe baan meldde hij zich aan voor een Werkprikkeltraject. Inmiddels heeft hij twee sessies met coach Ricky Peters achter de rug en weet hij een stuk beter waar zijn kwaliteiten liggen. ‘Ze heeft oog voor dingen die ik zelf niet zie, heel knap is dat.’

Op zoek naar iets nieuws

‘Ik ontwierp jarenlang schoenencollecties voor modemerken. Dat liep prima, tot de coronacrisis uitbrak. Het bedrijf waarvoor ik werkte, ging failliet en ik kon naar mijn geld fluiten. Behoorlijk stressvol, dus ik ging direct op zoek naar een nieuwe baan. Maar in de schoenenhandel is dat lastig: je moet je netwerk gebruiken om ergens in te rollen. Daar kwam helaas weinig uit, dus ik besloot om verder te kijken naar werk in andere sectoren.’

Een ander perspectief

‘Omdat ik al snel besefte dat ik eigenlijk geen idee had waar ik goed in ben, meldde ik me aan voor Werkprikkel. Als je weer aan de slag wilt, is alle hulp die je krijgt mooi meegenomen. Nu kijk ik samen met mijn coach Ricky Peters naar wat ik nog meer kan, behalve schoenen ontwerpen. Tijdens onze gesprekken helpt ze me hier onwijs mee. Ze heeft oog voor dingen die ik zelf niet zie, heel knap is dat.’

Verbindende factor

‘In de twee sessie die ik nu heb gehad, heb ik verschillende opdrachten gedaan. We zijn begonnen met een persoonlijkheidstest en arbeidsmarktscan om meer inzicht te krijgen in wie ik ben en welke banen bij me zouden passen. Hier kwam uit dat ik goed ben in mensen samenbrengen. Ricky stelde daarom een functie als middenmanager voor, zodat ik een verbindende factor kan zijn op de werkvloer.’

Even doorbijten

‘Ook heeft Ricky me gevraagd om in gesprek te gaan met mijn omgeving. Door aan familie en vrienden te vragen hoe ze mij zien, krijg ik een beter beeld van mijn goede en mindere kwaliteiten. Dat vind ik wel moeilijk, want ik ben anderen liever niet tot last. Maar ik ga het wel doen, want tijdens zo’n traject moet je er gewoon voor gaan!’

Schouders eronder

‘Het maakt me eigenlijk weinig uit waar ik precies terechtkom na dit traject, als er maar toekomst in zit. Ik wil kunnen doorgroeien. Natuurlijk zou ik het liefst in de schoenenhandel aan de slag gaan, maar het belangrijkste is dat ik weer aan de bak kom. Als ik daar een opleiding voor moet doen, is dat ook prima. Ik zou alleen niet weten in welke richting, daar heb ik iemand als Ricky voor nodig!’

