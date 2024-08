Milieu Centraal lanceert nieuwe tool om keurmerken van beter te begrijpen

Milieu Centraal heeft een nieuwe tool gelanceerd waarmee consumenten kunnen zien wat verschillende keurmerken betekenen. Deze vernieuwde ‘keurmerkenwijzer’ op hun website helpt gebruikers om snel te checken hoe een keurmerk scoort op belangrijke gebieden zoals milieu, dierenwelzijn en mensenrechten.

Uit onderzoek van Milieu Centraal blijkt dat consumenten moeite hebben om betrouwbare keurmerken te onderscheiden van neplogo’s of misleidende claims. Dit kan ertoe leiden dat mensen onbewust producten kopen die minder duurzaam zijn dan ze denken. De keurmerkenwijzer biedt hier een oplossing voor.

"De nieuwe tool is heel eenvoudig te gebruiken," legt Milieu Centraal uit. "Stel, je staat in de winkel en twijfelt over een keurmerk. Pak dan je telefoon, zoek het keurmerk op en je ziet direct hoe het scoort."

Er is ook een duidelijke wens onder consumenten voor meer informatie over duurzaamheidskeurmerken. Zo wil 70 procent van de ondervraagde mensen uit het onderzoek meer weten over de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van deze keurmerken. Bijna de helft van de consumenten geeft aan bereid te zijn om bij de aankoop van non-food producten vaker op duurzaamheidskeurmerken te letten. Bovendien zegt 40 procent van de ondervraagden bereid te zijn om iets meer te betalen voor een product met een keurmerk waarvan ze weten dat dit beter is voor het milieu.

Milieu Centraal neemt verschillende keurmerken onder de loep, zoals de Better Cotton Initiative, Oeko-tex en Fair for Life, en beoordeelt hoe goed deze scoren op de gebieden ‘Milieu’, ‘Dierenwelzijn’ en ‘Mens en werk’.