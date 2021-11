Minder modebedrijven deden beroep op NOW 5.0, drie kregen een voorschot boven 1 miljoen euro

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) die half maart 2020 in het leven werd geroepen, kent inmiddels vier opvolgers: NOW 2.0, 3.0, 4.0 en 5.0. De subsidie werd het afgelopen jaar door veel mode- en detailhandelsbedrijven aangevraagd. De regeling is bedoeld om acute liquiditeitsproblemen, bijvoorbeeld door winkelsluiting, te voorkomen. Modeondernemers die als gevolg van de coronacrisis met omzetdalingen kampen vanaf 20 procent kunnen een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo konden, in ieder geval aan het begin van de coronacrisis, massaontslagen worden voorkomen.

Tijdens de vijfde aanvraagperiode van de NOW in Nederland dienden aanzienlijk minder bedrijven een aanvraag in dan in de periodes daarvoor. Waren dat er in de vierde periode nog ruim zeventigduizend, in de vijfde periode deden 46.000 werkgevers een beroep op de NOW. Onlangs publiceerde het UVW het register met gegevens van bedrijven die voor de vijfde aanvraagperiode een voorschot hebben ontvangen. Daaronder waren ook meerdere modegerelateerde bedrijven.

Van alle kledingbedrijven die een voorschot kregen voor NOW 4.0, kregen er vijftien een voorschot van meer dan 1 miljoen euro. Dat waren er bij NOW 5.0 nog maar drie: H&M, Suit Supply en Scotch & Soda. H&M kreeg een voorschot van 3,7 miljoen euro uitgekeerd, Suit Supply 2,9 miljoen euro en Scotch & Soda iets meer dan 1 miljoen euro. Bij alle bedrijven was het voorschot lager dan in de vorige periode.

De bedrijven O’Neill en Esprit kregen allebei een voorschot van respectievelijk 653.805 duizend euro en 513.975 duizend euro. Andere modegerelateerde bedrijven die deze periode nog op de lijst stonden ontvingen voorschotten van minder dan 500 duizend euro. Het betrof de bedrijven Bronx, Oger, Mango, Van Gils, Modefabriek, Benetton Group, Ted Baker, Ecco, Wam Denim, OppoSuits en Zeeman.