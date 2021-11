Minder opties, meer in-season én meer analytics: Nieuw onderzoek onthult sourcingtrends

De modebranche is in transitie, dat zal als geen verrassing komen. Het betekent echter ook dat bedrijven anders gaan kijken naar hun sourcingbeleid. Vorige week tijdens de IAF-conferentie in Antwerpen lichtte Saskia Hedrich van McKinsey al een klein tipje van de sluier van het nieuwste onderzoek ‘Revamping fashion sourcing: Speed and flexibility to the fore’. Het gehele rapport is inmiddels gepubliceerd en FashionUnited deelt enkele van de opvallende inzichten.

Een ding waar McKinsey zeker van is, is dat verstoringen in de supply chain er altijd zullen zijn, zelfs na de pandemie. Niet alleen is er een snelle wisselingen in de vraag naar producten, maar zijn er ook stijgende kosten, druk op de winst en logistieke problemen. Denk aan het tekort van containers, opstoppingen in havens, tekorten aan grondstoffen, stroomstoringen en de Xianjing katoen ban. En dat zijn nog maar enkele van de problemen die ervoor zorgen dat bedrijven hun sourcingbeleid en businessmodellen willen veranderen. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat er een behoefte is aan een <em>consumer-centric</em> model met duurzame operationele activiteiten en de bijbehorende snelheid en flexibiliteit om hieraan te voldoen. Hoewel al meerdere jaren gehint wordt op deze verandering, heeft de pandemie extra urgentie toegevoegd, aldus het onderzoeksbureau.

De Chief Purchasing Officers (CPO’s) die McKinsey onder andere in het onderzoek heeft ondervraagd, laten diverse tactieken zien om met de verandering om te gaan. Vijftig procent van de gesproken bedrijven geeft aan al een grote transformatie in te hebben gezet om snelheid en flexibiliteit te verzekeren.

Het nieuwe sourcen: minder grote collecties, meer in-season én meer analytics

Een van de opvallende veranderingen is dat bedrijven zich meer gaan focussen binnen de collecties. Zo wil een op de drie bedrijven hun aanbod met 5 tot 10 procent reduceren. Zelfs een op vijf wil het aanbod de komende vier jaar terugbrengen met 10 tot 20 procent. Het onderzoek van McKinsey bevestigt hiermee het geluid dat eerder in de pandemie al naar voren kwam. Steeds meer ontwerpers grepen de pandemie aan om meer focus aan te brengen in de collecties en minder te produceren, al dan niet door het tekort aan materialen. McKinsey meldt dat voornamelijk spelers in het middensegment de collectie willen verkleinen. Namelijk driekwart van deze bedrijven geeft aan het assortiment te reduceren met 20 procent de komende vier jaar Voor het verbeteren van de focus in het assortiment geven de bedrijven aan in te zetten op data.

Of de collectie nou gereduceerd wordt of niet, het flexibel kunnen reageren in het seizoen wordt steeds belangrijker, aldus McKinsey. De behoefte om snel te kunnen reageren op de nieuwste consumententrends treedt meer en meer op de voorgrond. Driekwart van de bedrijven is dan ook van plan hun in-season capsules te vergroten. Meer dan tweederde wil hun ‘read and react’ vergroten (dit betekent dat er gebaseerd op verkoopcijfers nieuwe producten worden gemaakt) en vijftig procent wil hun aanbod van ‘never out of stock’ vergroten. Zelfs made to order staat op het programma bij een kwart van de bedrijven.

Een ander opvallende trend is die van nearshoring en reshoring om sneller te reageren op de huidige consumentenbehoeften. 71 procent van de ondervraagde CPO’s geeft aan meer te willen gaan nearshoren. Dit betekent echter niet dat de gehele productie dichterbij gehaald wordt. Bedrijven zoeken namelijk vaker naar dual of multicountry sourcing opties zodat er sneller gereageerd kan worden. Een kwart van de bedrijven uit het onderzoek is van plan om in meerdere landen te sourcen voor 30 tot 50 procent van hun collecties. Twee van de vijf bedrijven is dit zelfs van plan voor meer dan 30 procent van hun items.

Het is duidelijk dat er genoeg uitdagingen zijn op het gebied van sourcing de komende jaren. Welke tactiek een bedrijf dan ook kiest, het blijft belangrijk om in te zetten op snelheid en flexibiliteit om mogelijke verstoringen van de supply chain zo goed mogelijk aan te kunnen.