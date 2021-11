Modebranche twee dagen samen in Antwerpen: 4 inzichten van de IAF en Euratex conferenties

Antwerpen was begin deze week het podium voor twee conferenties van de mode- en textielbranche: IAF en Euratex. De twee organisaties sloegen de handen ineen en organiseerden een tweedaagse conferentie in het Hilton hotel in de Belgische stad. De behoefte om met branchegenoten samen te komen bleek groot, zeker na het afgelopen coronajaar waarbij het niet mogelijk was om fysiek samen te komen. De impact van corona was echter nog steeds goed merkbaar tijdens de tweedaagse: coronachecks, mondkapjes, handgel en online gasten die er niet fysiek bij konden zijn door de restricties. Toch werd er ook ouderwets handen geschud, iets waardoor sommige gasten zich enigszins ongemakkelijk voelden in het publiek. FashionUnited reisde op uitnodiging van IAF en Euratex af naar Antwerpen en deelt vier inzichten die het opdeed tijdens de evenementen.

Het Hilton hotel fungeerde op beide dagen als conferentie-locatie, met op maandag de bijeenkomst van IAF (International Apparel Federation) en op dinsdag Euratex. Overkoepelend thema bij beide evenementen was de transitie waarin de mode- en textielindustrie zich bevindt. Onderwerpen op het programma waren bijvoorbeeld traceability, transparantie, 3D-ontwerpen, digitale samples en ambacht.

Beeld FashionUnited

Inzichten van modeconferenties in Antwerpen: ‘Werk op wetenschappelijke basis, niet vanuit emotie’

Het eerste wat opvalt op de maandagochtend, en wat ook wordt genoemd door diverse aanwezigen, is dat het gros van het publiek man en van middelbare leeftijd is. Het is een feit wat simpelweg niet genegeerd kan worden. Ironisch genoeg wordt er tijdens een van de sessies op dinsdag genoemd dat er eigenlijk voorafgaand aan de twee conferenties, een evenement gehouden moet worden voor jonge mensen uit de industrie en dat de uitkomst daarvan weer gepresenteerd moet worden tijdens de bijeenkomsten van IAF en Euratex. Een idee voor volgend jaar wellicht?

Naast het bijeenbrengen van de industrie, staat maandag ook in het teken van de overdracht van het IAF-presidentschap van de Nederlandse Han Bekke naar de Turkse Cem Altan. Bekke zal nog actief blijven bij IAF als immediate past president. In een interview eerder dit jaar met FashionUnited meldde hij dat hij zijn gehele carriere (Bekke zit al vijftig jaar in de modebranche, red.) de branche oproept om meer samen te werken, maar dat het nog steeds niet volledig van de grond komt. De woorden die Bekke enkele maanden geleden sprak, blijven tijdens de twee conferenties dan ook echoën in het achterhoofd van ondergetekende.

Diverse keren wordt op het podium én vanuit het aanwezige publiek opgeroepen om meer samen te werken. Denk dan bijvoorbeeld aan dat merk én leverancier samen besluiten over te stappen op 3D-ontwerpen en digitale samples, nadat gekeken is dat het voor beide partijen voordelen oplevert. Niet dat een merk besluit over te stappen op een digitaler systeem en de leverancier veranderingen oplegt die laatstgenoemde helemaal niet kan financieren. Het delen van kosten wordt überhaupt genoemd als noodzakelijk wanneer het gaat over vooruitgang in de industrie. Ook klinkt duidelijk dat niet alleen de pijn, die bijvoorbeeld nog meer naar voren kwam tijdens de pandemie, gedeeld moet worden, maar ook de kansen in de industrie gedeeld moeten worden in de gehele value chain.

Het was onvermijdelijk dat na twee jaar niet bijeenkomen, de conferenties ook terugblikken op de coronatijd. De problemen die tijdens de pandemie op de voorgrond traden, zijn echter geen nieuwe problemen, zo luidt het tijdens de tweedaagse in Antwerpen. Veel van deze veranderingen waren al ingezet en werden alleen versneld. Dit betekent ook dat wanneer er hopelijk snel een einde komt aan de pandemie, deze veranderingen en problemen niet opeens verdwijnen. “We weten dat er meer verstoringen zullen komen, zelfs na de pandemie,” aldus David Sävman, Global Head of Supply Chain bij H&M. Bedrijven moeten daarom voorbereid en weerbaar zijn. Het statement van Sävman wordt later op de eerste dag ondersteunt door een presentatie waarin aangeduid wordt dat elke vijf jaar een verstoring plaats vindt in de mode-industrie en dat elke tien jaar door deze verstoringen één jaar aan winst verloren gaat. Het onderstreept de nood om weerbaar te zijn, zelfs als er geen pandemie is die de wereld op zijn kop zet. Denk bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden, politieke onrust en financiële crises. Alle mogelijke verstoringen klinken helaas zeer bekend in de oren van de aanwezigen. Denk aan het handelsconflict tussen de VS en China, ongewoonlijk weer in 2019 en overstromingen in bijvoorbeeld België en Duitsland en de vulkaanuitbarsting op La Palma. Euratex president Alberto Paccanelli geeft dan ook niets voor niets aan dat de komende zes maanden uitdagend zullen zijn. Toch wordt tijdens de tweedaagse een positieve draai gegeven en dat moet ook haast wel om de aanwezigen niet gedeprimeerd de deur uit te sturen. In elke uitdaging liggen namelijk ook kansen. Guy Ryder van de International Labour Organisation geeft bijvoorbeeld in een digitale speech aan dat het herstel van de industrie duurzaam, maar ook inclusief moet zijn.

Modebranche twee dagen samen in Antwerpen: ‘We moeten dezelfde taal gaan spreken’

Naast de herhaalde oproep om meer samen te werken en het feit dat verstoringen er altijd zullen zijn in de modebranche, zijn er nog twee thema’s die opvallen tijdens de conferenties in Antwerpen. Allereerst wordt door meerdere sprekers onderstreept dat de modebranche zich meer moet laten leiden door wetenschap en data en minder door emotie en ideologie. Dit wordt bijvoorbeeld genoemd door Paccanelli in zijn openingsspeech op dinsdagochtend en wordt later ook nog herhaald door Robert van de Kerkhof, CCO van Lenzing en Sylvie Lemoine, Executive Director Product Stewardship bij CEFIC.

Het laatste punt dat opvallend vaak wordt herhaald, is de oproep dat de branche ‘dezelfde taal moet’ gaan spreken. Zo wordt er gepleit voor standaardisatie, een gelijk speelveld, een gezamenlijke bibliotheek én woordenboek. De behoefte om allen op dezelfde golflengte te zitten werd uitgesproken door David Sävman, vicepresident van BGMEA Miran Ali, 3D-specialist Kristina Nedeljkovic, general manager van TYH Mehmet Kaya en Maria Teresa Pisani van UNECE. Het spreken van ‘dezelfde taal’ lijkt een absolute voorwaarde voor de mode- en textielbranche om verder te kunnen. Of dit op korte termijn gaat lukken blijft de vraag, zeker als de branche herinnerd moet worden om te blijven samenwerken.

Volgend jaar zal de IAF-conferentie in Haka, Bangladesh plaatsvinden. Wellicht zal dat het moment zijn dat blijkt dat de industrie wel degelijk grote stappen heeft gemaakt en de handen ineen kan slaan. Mogelijkheden zijn er genoeg, nu alleen de wil nog.