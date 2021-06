Modeprofessional Han Bekke zit vijftig jaar in het vak: “Het dienen van de sector is altijd mijn passie geweest”

Achtergrond: Han Bekke blijft na zijn vertrek bij Modint nog betrokken bij meerdere organisaties. Zo zal hij in november zijn taak als voorzitter bij IAF overdragen, maar blijft hij nog vier jaar actief als immediate past-president bij de internationale groep. Daarnaast blijft hij voorzitter van Meesteropleiding Coupeur voor nog minstens twee jaar, zit hij in de raad van Toezicht bij TMO Business School en zit hij in het bestuur bij het Koetsier Fonds.

Bekke stapt in 1971 de modebranche in en op dat moment vraagt zijn vader of hij wel in de juiste sector begint. “Het heeft mij altijd aangetrokken. Het is zowel een emotionele als zakelijke sector, want je hebt te maken met creativiteit. Deze combinatie heeft mij aangetrokken om daarin een rol te vervullen en dan altijd via de brancheorganisaties,” zo vertelt Bekke tijdens een telefonisch gesprek. “Het dienen van de sector, proberen collectief iets op te bouwen of zaken te verbeteren: dat is altijd mijn drive en passie geweest.”

De professional geeft toe dat starten in de jaren zeventig geen makkelijke tijd was. “Ik ben gestart in een crisis en heb er sindsdien nog vele gezien. De financiële crisis van 2008, de coronacrisis en als je heel negatief wil doen, hebben we ook een woon- en klimaatcrisis.” De jaren zeventig was het moment dat veel werkgelegenheid in de Nederlandse kledingindustrie verdween omdat productie werd verplaatst naar het Verre Oosten. Een klap voor de Nederlandse branche, maar Bekke is niet iemand om bij de pakken neer te zitten. “Ik denk altijd: We hebben een probleem, hoe gaan we dat oplossen.” Uiteindelijk werd het gat in de jaren zeventig gedicht door in te zetten op marketing. Ook werd er ingezet op exportbevordering. “Dat was hartstikke leuk om te doen. Al die handelsmissies naar Europese markten: we hebben er veel plezier aan beleefd en ook zakelijk succes.”

Han Bekke over vijftig jaar in de mode: “Het zowel een emotionele als zakelijke sector, en dat heeft mij altijd getrokken”

Bekke geeft aan zich ook geen dag verveeld te hebben. Natuurlijk zaten er dagen bij dat hij er ‘even de pest in had’. Zo noemt hij als dieptepunt een moment gedurende de financiële crisis van 2008. Modint was meerdere jaren daarvoor ontstaan door de fusie van NKC en Fenecon en in 2005 en 2007 sloten daar ook VNTF (tapijt, red.)) en VTN (textiel, red.) bij aan. Nederland had één grote brancheorganisatie voor mode- en textielleveranciers. In 2018 werd de textielbranche hard geraakt wat resulteerde in bezuinigingen bij Modint door middel van onder andere ontslag van medewerkers. “Dat heeft veel pijn gedaan.”Toch kijkt Bekke over het algemeen met positiviteit terug naar de fusie en noemt het een van de hoogtepunten in zijn carrière.

Er zijn meer hoogtepunten te noemen dan dieptepunten, zo blijkt uit het gesprek met Bekke. Naast de hierboven genoemde fusie, stipt de professional ook het Holland Fashion exportprogramma aan. Dit programma vond plaats in de jaren tachtig van de vorige eeuw waarbij Nederlandse merken modeshows gaven op de modebeurzen in Düsseldorf, München en Keulen. In Keulen werd in 1989 een evenement Holland Fashion in Caribbean Sunrise georganiseerd, zo vertelt Bekke. De hal van 2.000 vierkante meter werd omgetoverd tot een replica van Willemstad en meerdere keren per dag werd een collectieve modeshow gegeven van Nederlandse merken die ook op de beurs stonden. Uiteindelijk zorgde de muziek van een steelband uit Amsterdam-Zuidoost, de wiet van die steelband en de cocktails gesponsords door Bols ervoor dat er zoveel bezoekers op afkwamen dat Duitse deelnemers van de beurs gingen klagen bij de directie. “Die grepen niet in omdat het een hoogtepunt was van deze editie van de beurs en daar waren wij het natuurlijk helemaal mee eens.”

Han Bekke stapt op als voorzitter Modint, maar is nog lang niet klaar in de mode

Met vijftig jaar in de industrie achter zich heeft Bekke immens veel ervaring opgedaan en veel mensen gesproken in de branche. Welke lessen heeft hij eigenlijk geleerd tijdens zijn carrière? Allereerst pleit Bekke al vijftig jaar voor meer samenwerking tussen partijen in de branche, “Het individualisme is nog steeds sterk aanwezig. Dat vind ik wel een gemis. Men kijkt toch vooral naar het eigen belang.” Tijdens de coronacrisis zag hij meer collectiviteit als het ging om de aanpak van problemen en de professional hoopt dat na de crisis de samenwerking overeind blijft. Hij is echter realistisch en vreest dat veel weer terug zal gaan naar het oude.

Daarnaast realiseert hij zich dat de eeuwige focus op prijs hardnekkig is. “Onze sector moet loskomen van prijs. Ik heb vaak gezegd dat de modebranche zichzelf ombrengt door continu te zoeken naar waar ze het goedkoper kunnen laten maken. Men zou eerder na moeten denken over hoe ze op een verantwoorde en duurzame manier producten naar de consument kunnen brengen.” Het prijskaartje in de modebranche speelt wel op meer gebieden mee. Denk bijvoorbeeld aan investeringen in marketing, omgaan met data, software die helpt bij transparantie. “Het is misschien inherent aan het mkb-karakter van onze sector.”

Modeprofessional Han Bekke vestigt hoop op nieuwe generatie

Een thema wat al langer bij Bekke en Modint op de agenda staat is duurzaamheid en het onderwerp komt dan ook meerdere keren terug in het gesprek. Bekke probeert leden mee te nemen in de wereld van duurzaamheid, ook omdat het thema steeds noodzakelijker wordt. “De focus erop wordt versterkt door nieuwe regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe uitgebreide producentenverantwoordelijkheid die het kabinet wil invoeren vanaf 2023, maar ook de wetgeving van de Europese Commissie op het gebied van zorgvuldigheidsplicht en transparantie die later dit jaar waarschijnlijk wordt gepresenteerd. Ook de recente rechtszaak rondom oliemaatschappij Shell waarin mensenrechten werden aangekaart in de uitspraak is belangrijk om naar te kijken. “Intern heb ik al gezegd: Kijk goed wat hier [ de rechtszaak tegen Shell, red.] gebeurt en wat dat mogelijk kan betekenen voor onze bedrijven.” Bekke geeft aan dat de beweging richting duurzaamheid grote kansen biedt voor bedrijven om zich te profileren. “Bij jonge starters en bedrijven, maar ook studenten van de modeacademie en dergelijke zie ik die focus op duurzaamheid wel. Dat is onze nieuwe generatie en daar vestig ik mijn hoop dan ook maar op.”

Die focus op duurzaamheid ziet de professional onder andere ook in het feit dat steeds meer bedrijven naar nearshoring, of zelfs het opzetten van productie in eigen land gaan. Bekke startte dan wel in de tijd dat textielproductie wegtrok naar het Verre Oosten, maar hij ziet steeds meer merken terugkeren en hij kent zelfs een merk dat overweegt een kleinschalige fabriek in Nederland op te zetten. Deze terugkeer van productie werd in de jaren zeventig al voorspeld door een professor van Erasmus Universiteit die Bekke zag spreken in het confectiecentrum, het huidige World Fashion Centre. “Ik denk dat hij wel eens gelijk kan krijgen. Je ziet de tekenen al dat het terugkeert. Hij mocht het niet meer meemaken, maar ik hoop dat ik dat nog wel kan,” aldus de professional over de terugkeer van productie in Nederland en Europa. “Het zal wel kleinschaliger zijn en niet meer het aantal arbeidsplaatsen zoals vroeger opleveren.”

Han Bekke doet stap terug uit modebranche: “Als ik iets kan bijdragen vanuit de zijlijn, zal ik dat altijd doen”

De druk om te verduurzamen lag al langer op de modesector, maar door corona werden bedrijven nog verder gedwongen hun businessmodel onder de loep te nemen. Dit bij elkaar kan er toe leiden dat er meer aandacht komt voor kwalitatief hoogwaardige producten, minder collecties, dichter bij de markt produceren en een focus op service, zo meldt Bekke. “Ik denk dat winkels bij dat laatste een hele goede rol kunnen spelen.” Als het gaat om het omzetten van een businessmodel, zou de professional willen dat grote modebedrijven meer zouden kijken wat speelt op modeacademies en roc’s. Volgens de professional valt op deze scholen en bij starters nog veel te leren over hoe het ook anders kan. De coronacrisis mag dan een van de vele crises zijn die Bekke heeft meegemaakt tijdens zijn carrière, toch zijn er voordelen te noemen aan de afgelopen tijd. “Als ik het zo mag zeggen dan,” benadrukt hij. “Er waren geen modebeurzen, geen shows, ik hoefde niet te reizen. Ik heb het wel gemist, want alles moest digitaal, maar het is wel een middel geweest om het geleidelijk rustiger aan te doen.” De professional noemt het lachend ‘het zwarte gat waarin hij langzaamaan glijdt’. Bekke geeft aan dat hij de komende tijd meer vrije tijd tegemoet gaat en gaat genieten van zijn tweede huis in Zeeland. “Dat mag ook wel eens na vijftig jaar,” zegt hij lachend. “Als ik iets kan bijdragen vanuit de zijlijn, zal ik dat altijd doen,” wat niet verbazingwekkend is, gezien de passie van Bekke voor de industrie. “En wie weet ga ik wel weer studeren.” Wat zeker is, is dat Bekke nog alles behalve klaar is met de modebranche.