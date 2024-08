Minder schoenen geproduceerd in 2023

De wereldwijde productie van schoenen is in 2023 met 6 procent gedaald ten opzichte van het voorafgaande jaar. Dit blijkt uit onderzoek naar de wereldwijde schoenenindustrie van het World Footwear Yearbook. De cijfers zijn gecorrigeerd en houden geen rekening met het laagtepunt in de coronapandemie jaren 2020 en 2021.

EU-aandeel daalt met 5 procent, Azië blijft grootste schoenenproducent

De wereldwijde productie van schoenen is vorig jaar 22,4 miljard paar. Het aandeel van de Europese Unie (EU) daalt met 5 procent. Bijna negen van de tien paar schoenen worden in Azië geproduceerd.

China, de grootste schoenenproducent (en het op twee na grootste land ter wereld), bezit 55 procent van het mondiale marktaandeel en heeft vorig jaar 12,3 miljard paar schoenen geproduceerd.

India heeft zijn marktaandeel vergroot en is nu goed voor 11,6 procent van het mondiale totaal.

Azië domineert dus de mondiale schoenenhandel, hoewel de productie in 2023 met 7 procent is gedaald vergeleken met het voorafgaande jaar.

Minder vraag naar schoenen

De daling van de wereldproductie van schoenen in 2023 heeft te maken met de inkrimping van de consumptie in de belangrijkste regio's voor de schoenensector (VS, Azië en de EU) , concludeert het World Footwear Yearbook.

De consumptie van schoenen in de VS laat een aanzienlijke daling zien (een daling van 749 miljoen paar), waarbij het land van plaats wisselt met India.

China blijft de belangrijkste consument van schoenen, hoewel zijn aandeel in de mondiale consumptie in totaal met 17,1 procent is afgenomen (een daling van 398 miljoen paar).

De Europese Unie vertegenwoordigt de derde grootste consumentenmarkt voor schoenen, met een daling van 399 miljoen paar.