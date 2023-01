Minimale omzetgroei voor Burberry Group Plc in derde kwartaal

Burberry Group Plc, het bedrijf achter het Britse modelabel Burberry, rapporteert een omzet van 756 miljoen pond (860 miljoen euro) in het derde kwartaal van 2022. De omzet komt neer op een groei van één procent. De nihile groei heeft te maken met het opnieuw opspelen van het coronavirus in China.

Wanneer China niet wordt meegerekend, stijgt de omzet in de winkels met 11 procent, blijkt uit het financieel verslag. De enige regio waarbij de omzet in de winkels steeg, was EMEA. Daar steeg de omzet met 19 procent en dat was te danken aan toeristen. Amerika, APAC en het vasteland van China deden het minder goed: daar daalde de omzet met 1 procent, 7 procent en 23 procent.

Per product gekeken, steeg de verkoop van accessoires met dubbele cijfers. Het vasteland van China is bij deze cijfers uitgesloten. Burberry lanceerde nieuwe modellen van de Lola-tas die het erg goed deed. Ook de Frances-tas scoorde hoge cijfers. De categorie accessoires voor mannen zag een omzetgroei van 25 procent. De algemene accessoires-omzetgroei hangt samen met een speciale campagne en een 360-graden programma van commerciële activiteiten voor de feestdagen, zo staat in het financieel verslag.

Hoewel het bedrijf in bijna alle regio’s een dalende omzet ziet, stelt het de doelstellingen niet bij. De Burberry Group blijft streven naar een hoge omzetgroei en een goede margeontwikkeling die door de operationele winst wordt gegarandeerd. Daarnaast verwacht het bedrijf op basis van de wisselkoers per 30 december 2022 een positief valuta-effect van ongeveer 160 miljoen pond (182 miljoen euro) op de omzet en ongeveer 70 miljoen pond (79,6 miljoen euro) op het aangepaste bedrijfsresultaat in financieel jaar 2023.