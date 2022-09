Minister Adriaansens: ‘Steunpakket mkb’ers zou in november rond moeten zijn’

Een door de regering opgesteld steunpakket voor ondernemers zou in november rond moeten zijn, zo deelde minister Adriaansens van Economische Zaken gisteravond in Nieuwsuur. Ze benadrukt hierbij wel dat het kabinet niet met ‘ongebreidelde’ steun kan komen, zoals in de coronatijd, omdat dit “een verstorend effect kan hebben op de lange termijn.”

Gisteren haalde Koning Willem-Alexander in de troonrede de mkb al kort aan. Hij stelde hier dat een versterking van het mkb-ondernemingsklimaat nodig is en dat als onderdeel daarvan bij hogere belasting op winst en vermogen het midden- en kleinbedrijf zoveel mogelijk wordt ontzien.

Uit verdere documenten die de rijksoverheid hierna gepubliceerde bleek dat het kabinet een pakket heeft gemaakt om de lasten voor mkb-ondernemers op onderdelen te verlagen. Hiervoor wordt tijdens deze kabinetsperiode 500 miljoen euro per jaar en vanaf 2028 600 miljoen euro per jaar voor uitgetrokken. In dit pakket voor het mkb worden werkgeverslasten verlaagd, extra subsidies versterkt zodat bedrijven kunnen verduurzamen en hun energiegebruik kunnen verminderen. Ook wordt de werkkostenregeling verruimd, zodat bedrijven belastingvrij meer vergoedingen kunnen geven aan hun werknemers.

Nederlandse brancheorganisaties als INretail, en vakbond FNV uitten zich gisteren kritisch over de plannen van het kabinet. Zo werd door hen respectievelijk verwezen als een ‘schraal verhaal’ en ‘pleisters plakken’. Adriaansen geeft in Nieuwsuur aan te begrijpen dat mensen die het zwaar hebben vinden dat het te lang duurde voor de maatregelen bekendgemaakt werden. "Ik kan me voorstellen dat deze mensen denken: waarom gebeurt er niks? We hebben al eerder veel gedaan, maar dat moeten we beter laten zien."